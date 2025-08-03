黃曉明網紅女友復出狂撈！出賣高中原生臉 被問「生了沒」反應曝光
葉珂高調復出，直播帶貨3小時創下500萬人民幣（約2062台幣）銷售額。（翻攝自百度）
張宇嫺／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕黃曉明去年認愛小14歲網紅葉珂，還爆出女方懷孕等傳聞，未料後來她卻遭到黃曉明切割，黯然宣布退網。時隔8個月後她高調復出，直播帶貨3小時創下500萬人民幣（約2062台幣）銷售額，她也在直播中大方承認高中時就整了鼻子，但對於網友頻頻留言問她「生了沒？」，她就完全視而不見，沒有正面回應。
葉珂曬出高中的模樣。（翻攝自微博）
葉珂復出後改走「真實」人設，對於醫美、整形等話題侃侃而談，甚至在直播時曬出自己高中的原生臉，稱自己第一次就是「do（動）」了鼻子，當時從山根一路「粗」到鼻頭，顯得面容特別長，「後來就把東西拆了」，僅剩下鼻尖還墊了一點東西。
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葉珂認動了鼻子。（翻攝自微博）
她自認現在鼻子還是不好看，但也自嘲年紀大了「do不動了」，原本打算去整第3次，不過想想卻算了，「二十多歲時可以，現在三十了，我要惜命。哈哈。」
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