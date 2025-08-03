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娛樂 最新消息

根本是少女！52歲高岡早紀「超迷人禮服」網看傻

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕曾被封為「魔性熟女」的高岡早紀年逾半百，近日在IG曬近況，身穿亮眼藍色禮服，優雅迷人的身材讓人目不轉睛；她出席活動時的幕後花絮，也被日媒大讚體態根本看不出已52歲，令人驚艷。

高岡早紀身穿藍色亮眼禮服，體態如少女。（翻攝自IG）高岡早紀身穿藍色亮眼禮服，體態如少女。（翻攝自IG）

高岡早紀更新IG，展現身穿禮服的驚人好身材，留言湧入大量讚美，直呼「越來越美」、「這件藍色禮服超適合妳，好可愛」、「膚白、身材又好，從十幾歲開始就是眾人中的美女」，更有人嘴甜稱「還以為哪位少女」、「早紀小姐美翻了」。

高岡早紀擁有凍齡美貌，看不出來52歲。（翻攝自IG）高岡早紀擁有凍齡美貌，看不出來52歲。（翻攝自IG）

高岡早紀過去常在社群分享各種穿搭，除了私服，包括運動風等都能駕馭；感情生活方面，高岡早紀曾在1996年和男星保阪尚希結婚後生下2子，2004年離婚，之後和大6歲青年實業家交往，選擇當未婚媽，在家裡秘密產下一女，私生活走豪放路線。

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