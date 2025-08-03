趙露思怒控公司喊不幹了！于正發聲：她是被背刺的

〔記者傅茗渝／台北報導〕26歲陸劇女星趙露思驚爆與所屬經紀公司「銀河酷娛」鬧翻，指控公司壓榨、騙錢，情緒激動喊出「我不幹了」，引發輿論熱議。銀河酷娛則在稍早發布聲明，反批她用「語焉不詳的方式發文，誤導公眾」，沒想到趙露思隨即反擊，直言：「我連個訊息都沒收到」，雙方隔空交火，火藥味濃厚。

趙露思怒斥經紀公司，嗆聲不幹了。（翻攝自微博）

風波延燒至今，許多網友也開始敲碗曾與趙露思合作《鳳囚凰》的製作人于正，詢問他是否有意出手幫忙，甚至打趣問他「要不要簽她進歡娛？」對此，于正也親自發聲，提及趙露思這次的遭遇「是被自己人『背刺』」，他還拿旗下新劇《定風波》做比喻，認為她的情況與劇中主角蕭北冥極為相似。

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于正發文比喻趙露思如《定風波》主角，引發熱議。（翻攝自微博）

《定風波》中，王星越飾演的蕭北冥在大婚當日突遭陷害，被誣指為惡魔夜煞，不得不展開逃亡與自證清白的旅程。于正借此鼓勵趙露思應參考劇中角色的處境，表示「看看蕭北冥怎麼走出困境，學學」，更進一步寫道：「人在谷底，要怎麼自救」。然而，于正這番「戲中取經」的說法也引來兩極聲浪，有粉絲認為他曾與趙露思共事，自然心疼對方，認定這是一種力挺；但也有人質疑他藉機宣傳新劇。

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