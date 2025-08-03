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娛樂 最新消息

侯孝賢罹「失智症」兩年近況曝！老友廖慶松深情談搭檔

〔記者鍾志均／台北報導〕78歲名導侯孝賢罹患失智症兩年多，和他合作50年的老搭檔、金馬剪接大師廖慶松今（3）出席桃園電影節講座，罕見談到侯導近況，提到他現在生活穩定，「記憶退化的人，生活穩定，情緒就會穩定，這樣就很好」。

金獎剪輯大師廖慶松出席桃園電影節交流講座。（海鵬提供）金獎剪輯大師廖慶松出席桃園電影節交流講座。（海鵬提供）

儘管廖慶松和侯孝賢合作約半世紀，甚至事業生涯都是來自侯導，不過他坦言不會因此去打擾，「他（侯孝賢）是我的兄長、老師、朋友。在我最臭屁的時候，他是會刺（點）醒我的那個人。他是我合作過的導演中最有天份的！」

廖慶松暖心說，「如果現在路上遇到他，他跟我打招呼說『小廖！』那我就很高興跟他聊天，但是如果他不認識我，我也會接受。他只要身體健康就好了」。

2025桃園電影節交流講座台北場今在光點台北熱鬧登場。搭配本屆重量級單元「大師與巨星：侯孝賢與舒淇」，特別請到廖慶松。業界人稱「廖桑」的廖慶松現場爆料，當年還在拍「最好的時光」時，他就一眼看穿女主角舒淇「將來一定當導演」，因此他對於舒淇導演處女作《女孩》一舉入圍威尼斯影展正式競賽片，直呼「一點也不意外！」

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