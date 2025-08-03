高橋一生幸福指數100分！搞笑模仿台粉抓住雙手：太熱情了

高橋一生的眼鏡造型大受好評。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕高橋一生演出的台劇《零日攻擊》昨天上線，今天（3日）他攜手主演日片《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》導演渡邊一貴來台宣傳電影，對於台灣粉絲直率、毫不掩飾對他表達愛意的方式，感到印象深刻；導演渡邊一貴則是直言台灣的熱情是日本觀眾的數倍。

繼前作《岸邊露伴在羅浮》之後，高橋一生、導演渡邊一貴暌違2年再次來台宣傳系列作品，此次取景地點從法國變成義大利威尼斯，高橋一生在片中大秀語言天分，有不少義大利文的台詞，不過他卻坦言這是「自作自受」，「一開始劇本中說可以講日文，我看到之後覺得都已經到了義大利了，是不是可以用義大利文，台詞改長一點，就拜託導演了。」

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高橋一生（左）、導演渡邊一貴合作《岸邊露伴》已經長達6年。（記者王文麟攝）

演出這個出自動漫《JOJO》的人氣角色「岸邊露伴」長達6年的時間，高橋一生表示，從第一部作品到現在，自己完全沒有任何改變，一直都很投入，對待作品的態度、精神依舊，有時候會演到不知道是高橋一生還是岸邊露伴。他也分享，在18歲、青春期時曾對於未來充滿著迷惘時，這時遇見了漫畫中「岸邊露伴」這個角色，「露伴他追求喜愛的東西、貫徹他的信念，即使被別人說是怪人也無所謂，我從中學習到，我也可以像他一樣。」

導演渡邊一貴喊話《岸邊露伴》移師台灣拍攝。（記者王文麟攝）

劇中挑戰觀眾對「幸福」的想像極限，被問到最近的幸福指數，導演渡邊一貴表示，台灣觀眾真的非常熱情，「日本觀眾雖然也很好，但台灣觀眾有著超出日本數倍的能量來歡迎我們，我真的很心滿意足、非常感動，對於我們說的話樂在其中，呈現出的表情非常開心，我印象深刻。」也因此，他認為自己的幸福指數是89分，剩下的11分是他努力前進的動力。

至於因演出《岸邊露伴》系列與女主角飯豐萬理江假戲真做的高橋一生，被問到自己的幸福指數。高橋一生表示，如果幸福一直持續下去會變得很一般，「體驗到適度的絕望，才能嘗到幸福滋味，如果一直都很幸福，那樣感覺很乏味。」他認為，如今的他現在可以幸福的活著，每天都是100分。

高橋一生表示，每天幸福指數都是100分。（記者王文麟攝）

高橋一生來台這幾天都戴著眼鏡造型亮相，獲得粉絲好評。對於大家的稱讚，高橋一生害羞的表示謝謝，表示這個眼鏡真的有度數，還可以抗藍光、紫外線，笑翻眾人。他也分享，台灣觀眾的熱情、能量是非常直率且毫不掩飾的，喜歡就會直接說出來，他邊說邊做出抓手的動作，「台灣粉絲感覺會想抓住我的手說喜歡這部作品，這樣的感覺很新鮮。」《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》將於8月15日在台灣正式上映。

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