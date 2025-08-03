（影）直擊SJ-D&E首登大巨蛋！銀赫遭球K到「找東海算帳」上演全武行

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團「Super Junior-D&E」東海、銀赫今（3）受邀站上台北大巨蛋，擔任中信兄弟主場賽事賽前開球嘉賓，兩人身穿球衣清爽亮相，在全場歡呼聲中登場。

東海（左）、銀赫首次擔任大巨蛋開球嘉賓。（讀者提供）

銀赫在賽前表示能站上大巨蛋覺得光榮，「非常開心應援中信兄弟，希望可以得到勝利」，東海則努力用中文致意，表示「非常感謝站在這邊，謝謝，我愛你們。」再度引來粉絲尖叫。

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首次踏上大巨蛋舞台的兩人，由東海化身投手，銀赫擔任打擊，只見東海姿勢100分，表情十分認真，不料正式投球後，卻往銀赫屁股方向去，銀赫當然沒放過可以大肆表演的機會，立刻應聲倒地，畫面滑稽搞笑。

東海（左）擔任開球投手，沒想到朝銀赫屁股方向投去，引發現場爆笑。（讀者提供）

「被球K到」的銀赫做事衝上前要找東海理論，兩人幾乎在球場上演全武行，讓一旁的王威晨立刻急忙「勸架」，現場氛圍瞬間沸騰，後來兩人意識到身穿球衣都屬「同一隊」，才化干戈為玉帛，完成一場熱鬧的球賽開場。

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