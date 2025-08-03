啦啦隊Dora捲小三風波！8月仍缺席球場行程 樂天回應曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩Dora（洪葳）先前捲入富商婚外情風波，一度神隱社群、缺席公開活動。雖然近日已恢復露面，還積極經營社群與接商演，但隨著8月啦啦隊班表公布，她已連續三個月未被安排登場，再度引發外界質疑是否遭球團「冷凍」。

Dora持續神隱球場，樂天回應「依個人規劃安排」。（翻攝自IG）

對此，樂天球團出面回應：「球團每月中排下月班表，就綜合球團和個人規劃做安排。」未正面說明Dora缺席是否與風波有關。雖未現身球場，Dora私下動作頻頻，不僅在社群上傳性感睡衣影片營造話題，先前也高調舉辦生日會，並宣布將於8月10日現身高雄夢時代運動品牌快閃活動，擔任一日店長，與粉絲面對面互動。

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Dora8月10日將現身高雄夢時代運動品牌快閃活動，擔任一日店長。（翻攝自IG）

對於近期遭遇，她曾發文坦言：「許多過程不是幾句話能說清的。」但她也感謝那些風雨中仍選擇相信她的粉絲，「成了我撐下去的力量。」

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