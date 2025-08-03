《命中注定》CP隔16年合體！阮經天陳喬恩竟「神同步書單」

〔記者傅茗渝／台北報導〕阮經天與陳喬恩闊別16年再同框，近日登上最新一集實境綜藝《你好時光》，節目於本週播出後立刻引發熱議，兩人不僅互動自然，連閱讀品味都驚人同步。

阮經天、陳喬恩聊起書單一拍即合。（翻攝自微博）

節目中聊起書單時，兩人不約而同提到德國作家費迪南·馮·席拉赫的《罪行》與《罪咎》，阮經天大讚：「《罪行》是我看過最好的一本書」，陳喬恩則表示對書中對人性與司法的深刻剖析印象深刻，甚至興奮提議「可以改編成短片拍出來」。兩人對於劇情理解、角色動機分析幾乎一致，陳喬恩一提到：「看到第一本時超驚艷」，阮經天也立刻呼應：「我也是！」

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阮經天與陳喬恩在《你好時光》中重逢，默契互動勾起粉絲滿滿回憶。（翻攝自微博）

觀眾也發現，即使多年未合作，兩人在鏡頭前的互動毫無違和感，就算有短暫停頓也完全不尷尬，自然接續話題。兩人因2008年合演偶像劇《命中注定我愛你》爆紅，創下超高收視紀錄，成為不少人心中的經典螢幕情侶，這回同框足見默契依舊。

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