張勝豐背洗錢罪名喊冤！怒批司法「逼他認罪」 親吐放棄上訴原因

張勝豐說明比特幣學習過程，稱帳戶遭誤用。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕舞蹈名師張勝豐曾為蔡依林、林志玲等天王天后編舞，近期卻因被控將帳戶賣給詐騙集團，以洗錢罪遭台北地院判刑3月、併科罰金1萬元，緩刑3年。他今與澎恰恰等人出席第十三屆台灣小姐選拔總決賽時，他再度談起案件，開口第一句便是：「我是被冤枉的！」

張勝豐強調自己是受害者，原是因為朋友投資比特幣有賺錢，他也想學習操作，加入一個社團照指示操作，不料帳戶被利用。他透露：「銀行通知我帳戶變成警示戶，我才知道出事，立刻報案，但檢察官說我只要認罪就不用坐牢。」

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張勝豐（左）與澎恰恰出席活動。（記者侯家瑜攝）

他控訴檢方逼供，稱自己早提供所有證據，卻沒獲重視，「我怎麼可能為了1000元出賣自己？司法體系不抓源頭，卻欺負我們這些小老百姓！」並批警方態度冷漠：「我把詐騙集團聯繫方式都提供了，警察卻說沒時間看。」目前張勝豐已放棄上訴，只盼社會了解真相。他也透露剛考上高師大研究所，並將定居高雄，「我怕冷，南部溫暖又有很多學生找我上課，我很適應。」

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