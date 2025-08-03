告五人巡演從母校起跑 犬青自爆校園秘密 雲安跪謝盼唱到20週年

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，也展開新的巡演，首站從家鄉宜蘭起跑，近2000名粉絲擠爆現場，歌迷還相約身穿校服，扮演老師和教官，陪告五人一起穿越時空，享受音樂魅力。

告五人新巡演從家鄉宜蘭起跑。（相信音樂提供）

唱過高雄世運主場館的告五人，這次巡演重新回歸Live House，近距離和歌迷互動，「國泰世華銀行 × Accusefive 告五人Run Run Run！黑夜狂奔2025 Live Tour the World」巡演，昨（2日）在犬青和雲安的母校宜蘭高中起跑，這也是他們時隔3年再回到母校表演，犬青難掩激動表示：「謝謝大家在這一路上給了我非常多的勇氣，讓我可以很驕傲、很有自信的再回到這裡。」

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犬青透露：「這裡是我開始唱歌的起點，讀書的時候發現學校在辦歌唱比賽，當時的我沒有太多的自信，只覺得可以試試看，但那一天我提起那麼一點點的勇氣，來到這個場館，然後就一路唱到現在。」雲安則感動跪謝歌迷：「今年是告五人第八年，希望我們唱到20週年。」鼓手哲謙開心表示：「謝謝現場每一位歌迷，讓我們可以在台上盡情地玩耍，我把自己比喻成蠟燭，努力接受各種能量，燃燒自己、照亮你們。」

告五人推出新專輯，雲安（左起）、犬青、哲謙也在家鄉展開新巡演。（相信音樂提供）

告五人一連獻唱《城市之丘》、《將錯就對》與《有太多不能講》等新歌，演出結束還幫歌迷簽名，讓歌迷滿足離開，接下來告五人將於8月16日及17在台北Legacy TERA、8月30日及31日在台中Legacy Taichung、9月6日及7日高雄LIVE WAREHOUSE開唱。

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