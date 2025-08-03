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G奶辣模傲人UU猛晃 透視裝「兩點難藏」嬌喊：私密照點我

Yumi.k的火辣身材在IG上有180萬追隨者。（翻攝自IG）Yumi.k的火辣身材在IG上有180萬追隨者。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬辣模Yumi.k擁有令人稱羨的火辣身材與甜美臉蛋，向來不吝於展現好身材，時常以大膽造型在社群上吸引關注。近日她於限時動態上傳一張對鏡自拍，寫下「私密照點我」，再度掀起話題

照片中她身穿性感透明蕾絲裝，火辣尺度令人臉紅心跳。這套服裝胸前大挖空設計搭配短裙與細領帶，呈現純慾誘惑感，Yumi.k微微前傾的姿勢更突顯其曲線魅力。一頭長髮自然垂落，配上若有似無的笑容，畫面曝光後有許多網友直呼「承受不住了！」

Yumi.k在IG上分享引人遐想的限時動態。（翻攝自IG）Yumi.k在IG上分享引人遐想的限時動態。（翻攝自IG）

除了照片之外，她還分享一段機艙內的自拍短片，只見她穿著白色蕾絲微透視內衣，不時用抱枕遮掩，並附上俏皮文字「空調可以再強一點」。調皮又顯性感的互動，讓網友紛紛熱情湧入留言區，人氣相當火爆。

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