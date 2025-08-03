陳珮騏不忍了！自揭「三面人」 籲外界別妄評藝人

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星陳珮騏向來直率敢言，她近日針對外界對藝人的刻板印象發聲，認為許多人總是理直氣壯評論藝人應該如何，直言：「不知道是哪來的確定。」她表示過去雖然覺得導正觀念很費事，但因近日再遇類似情況，決定站出來簡單說明。

面對外界刻板印象，陳珮騏揭露私下「宅女日常」。（翻攝自臉書）

陳珮騏強調，藝人也有多面向的生活，並以自身為例，自認過著「至少三面人的生活」，無論哪一面都是真誠的自己。她在工作時能展現吵鬧活潑的一面，也能沉著應對對談需求；但私下其實是標準宅女，鮮少看社群媒體，日常多是照顧毛孩、下廚、做家務，空閒時則沉浸在音樂、影劇、藝術展覽或音樂會之中。

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陳珮騏直言藝人也有多面向生活，呼籲外界別再妄下定論。（翻攝自臉書）

她也直言，社會不該用單一標準看待藝人，「沒有什麼工作就一定對應什麼樣的生活方式」，即使是演藝圈，不同的人也有不同樣貌，呼籲外界應該停止對他人的幻想與指責。陳珮騏最後補充，不論社經地位或工作型態，「你我的同一天都不會是同樣的風景」，盼外界能多點理解，少點定論。

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