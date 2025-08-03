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「女版黃安」搭高鐵出包情緒失控 事後狂讚當中國人真幸福

劉樂妍現在經常開直播賣水果。（翻攝自微博）劉樂妍現在經常開直播賣水果。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「女版黃安」劉樂妍多年來積極在中國發展，轉型為直播主的她，因高調發言與行為引發討論。近日她搭乘中國高鐵卻搞丟行李，雖然情緒一度失控，但最後又被她拿來狂讚中國的服務與制度，還不忘宣傳她口中的「幸福感」。

劉樂妍在微博激動表示，自己剛抵達福州南站就驚覺行李忘在高鐵上，當場嚇壞大喊：「我真的完蛋了，我以為我坐地鐵，結果是高鐵！」激動到言語間夾雜粗口。不過後來靠妹妹開車追趕，成功在下一站取回行李，讓她直呼「辦事效率太強，當中國人真幸福！」

劉樂妍在中國搭高鐵出包。（翻攝自微博）劉樂妍在中國搭高鐵出包。（翻攝自微博）

除了搭車烏龍引發關注，劉樂妍近日也在直播販售水果時，再度發表統一言論強調自己覺得兩岸要和平統一不難還拿著自家販售的蜜瓜當比喻，表示：「和平統一其實就像這顆瓜一樣簡單，甜度、外型都無可挑剔，味道一樣自然能讓人接受」，還聲稱若在台灣銷售，價格絕對翻倍。

劉樂妍經常公開評論兩岸議題。（翻攝自微博）劉樂妍經常公開評論兩岸議題。（翻攝自微博）

此外由於她長期透過網路發言力挺中國，常以統一話題吸引關注，才被不少網友冠上「女版黃安」的封號。即便爭議不斷，她仍持續在網路直播販售農產品，積極打造直播話題度。

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