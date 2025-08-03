「女版黃安」搭高鐵出包情緒失控 事後狂讚當中國人真幸福

劉樂妍現在經常開直播賣水果。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「女版黃安」劉樂妍多年來積極在中國發展，轉型為直播主的她，因高調發言與行為引發討論。近日她搭乘中國高鐵卻搞丟行李，雖然情緒一度失控，但最後又被她拿來狂讚中國的服務與制度，還不忘宣傳她口中的「幸福感」。

劉樂妍在微博激動表示，自己剛抵達福州南站就驚覺行李忘在高鐵上，當場嚇壞大喊：「我真的完蛋了，我以為我坐地鐵，結果是高鐵！」激動到言語間夾雜粗口。不過後來靠妹妹開車追趕，成功在下一站取回行李，讓她直呼「辦事效率太強，當中國人真幸福！」

請繼續往下閱讀...

劉樂妍在中國搭高鐵出包。（翻攝自微博）

除了搭車烏龍引發關注，劉樂妍近日也在直播販售水果時，再度發表統一言論。強調自己覺得兩岸要和平統一不難，還拿著自家販售的蜜瓜當比喻，表示：「和平統一其實就像這顆瓜一樣簡單，甜度、外型都無可挑剔，味道一樣自然能讓人接受」，還聲稱若在台灣銷售，價格絕對翻倍。

劉樂妍經常公開評論兩岸議題。（翻攝自微博）

此外，由於她長期透過網路發言力挺中國，常以統一話題吸引關注，才被不少網友冠上「女版黃安」的封號。即便爭議不斷，她仍持續在網路直播販售農產品，積極打造直播話題度。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法