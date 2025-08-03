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娛樂 音樂

五月天唱到一半人氣歌手突上台全場驚喜 所有考題都難不倒他

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天近期繼續忙於「回到那一天」25週年巡迴演唱會，昨（2日）晚出現的嘉賓讓全場尖叫連連，就連五月天出考題也難不倒他。

汪蘇瀧（前左）圓夢與阿信合唱《天使》。（相信音樂提供）汪蘇瀧（前左）圓夢與阿信合唱《天使》。（相信音樂提供）

昨晚五月天在北京鳥巢開唱，邀請到人氣創作歌手汪蘇瀧當嘉賓，雙方都曾為偶像劇《難哄》獻唱，因此同台飆唱阿信寫的主題曲《任性》，以及汪蘇瀧的歌曲《像晴天像雨天》，巧的是，當天的天氣一會如盛夏的晴天，一會又遇到傾盆大雨，就像他的曲名一樣。由於汪蘇瀧原本就是五月天的歌迷，也看過他們的演唱會，能當偶像的嘉賓自然很開心，事後他發文分享和五月天合照並說：「離五月天最近的一天，今天在旁邊。」

五月天演唱會邀請汪蘇瀧（左三）當嘉賓合唱。（相信音樂提供）五月天演唱會邀請汪蘇瀧（左三）當嘉賓合唱。（相信音樂提供）

阿信對汪蘇瀧說：「我本來想問你會不會緊張，但你的演唱會一場比一場大，應該不會緊張？」汪蘇瀧則說自己是五月天的歌迷，心裡其實很緊張，並表示他並不是第一次來到五月天演唱會，只是上次是坐在台下當歌迷，阿信開玩笑說：「你說你是五月天的歌迷我不相信，我出題目考你。」無論是《乾杯》、《如果我們不曾相遇》、《超人》都難不倒汪蘇瀧，可以一起唱，最後換汪蘇瀧自己出題，他說：「接下來這首歌是我挑的，因為做為歌迷的我也很喜歡這首歌。」興奮與五月天合唱《天使》和《一千個世紀》。

汪蘇瀧（左三）是五月天的粉絲，同台合唱直呼是最靠近他們的一天。（相信音樂提供）汪蘇瀧（左三）是五月天的粉絲，同台合唱直呼是最靠近他們的一天。（相信音樂提供）

昨天黃霆睿擔任五月天演唱會開場嘉賓，一開場先以鋼琴solo展現精湛琴藝，並演唱五月天的《知足》；另外魏嘉瑩也是開場嘉賓之一，獻唱專輯裡與韋禮安合唱的歌《我不配快樂》，她說：「送給認真生活的人，希望你們會喜歡。」8月10日她將在台北DREAM PLAZA、8月17日在高雄漢神巨蛋百貨、8月24在台南南紡購物中心南紡廣場、8月31日在台中廣三SOGO舉辦「夏日音樂會」。

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