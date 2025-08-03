延宕3年才辦婚宴 林逸欣鬆口「不想未來留遺憾」

林逸欣2日與從事科技業老公陳孟強在台北寒舍艾美酒店席開27桌、豪擲近200萬補辦婚宴。（翻攝自林逸欣臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「音樂精靈」林逸欣2日與從事科技業的老公「Tony」陳孟強在台北寒舍艾美酒店席開27桌、豪擲近200萬補辦婚宴，這場歷經3年、延宕2次喜宴，在親友滿滿祝福中順利完成，林逸欣感性說：「這是我最幸福的一場演出。」坦言婚禮也不是非辦不可，但鬆口曝辦婚宴主因。

稍早，林逸欣在臉書發文透露2021年7月原本要辦的婚禮，因疫情延期，後來疫情終於趨緩，決定隔年2022年6月舉辦，結果喜帖發出去後又再爆發第二波疫情，「後來幾個月後想說不如就再延到11月辦，然後.....果不其然疫情又突然嚴重了起來，所以再度取消。」

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林逸欣婚禮的伴郎伴娘男帥女美。（翻攝自林逸欣臉書）

林逸欣說，其實婚禮也不是非辦不可，但就一直有件事拖在哪裡，加上訂金也困在各種地方4年了，「大約2個月前想說不然就重啟計劃吧，於是聯繫飯店問有沒有某個週六晚上可以辦婚禮的日期，剛好8月2日有空檔，於是就這樣決定辦了。」

她最後也說，其實辦這場婚禮有很大一部份原因是，不想在未來想起這件事的時候留下遺憾，「想趁著身邊心愛的人、重要的人都在的此刻，好好的把這份喜悅與大家分享。」

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