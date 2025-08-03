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娛樂 電視

金曲連續11入圍不是奇蹟！秀蘭瑪雅談出道心酸：連我自己都破不了

〔記者侯家瑜／台北報導〕金曲歌后秀蘭瑪雅近日登上三立新聞《話時代人物》，接受資深主持人鄭弘儀專訪。擁有11屆金曲獎「最佳台語女歌手」連續入圍紀錄的她，罕見在節目中暢談這段華麗成績背後的故事與壓力，更首度透露關於出道歷程、語言學習、演藝低潮與感情選擇的心聲。

秀蘭瑪雅（右）上鄭弘儀節目大展歌喉。（三立提供）秀蘭瑪雅（右）上鄭弘儀節目大展歌喉。（三立提供）

秀蘭瑪雅笑說：「這個紀錄可能連我自己都破不了！」當年因為喜歡瑪麗亞凱莉的轉音而開始模仿，初期台語唱腔顛覆傳統，讓她在歌壇評價兩極，但也因此建立了獨特風格。她的金曲入圍紀錄堪稱歌壇奇蹟，連她自己都坦言「現在也沒再入圍了」，這樣的高峰或許難再複製。

令人意外的是，台語其實不是她的母語。秀蘭瑪雅父親來自浙江，母親則為布農族，從小在家中沒有講台語的環境。她靠著自學，一步步把台語唱進心裡，也唱進觀眾心坎裡。她回憶，學生時期參加歌唱比賽、連過20關後出道，起初為了不向家裡拿錢，只能靠比賽獎金過活，人生非常辛苦。

鄭弘儀（左）專訪秀蘭瑪雅，兩人互動溫暖、笑聲不斷。（三立提供）鄭弘儀（左）專訪秀蘭瑪雅，兩人互動溫暖、笑聲不斷。（三立提供）

鄭弘儀問到演藝低潮？她不諱言拍戲讓她壓力爆表，尤其是接觸台語劇時台詞總是背不熟，一忘詞就焦慮萬分，感覺很受挫，「唱歌是我舒適圈，演戲則是挑戰」。

聊到感情生活，秀蘭瑪雅坦言曾與一位富二代約會，對方事業心極強，常要求她進修學習、少看劇追劇，讓她感覺壓力山大。「我喜歡自在、放鬆的生活，沒辦法一直在別人的節奏裡活著。」她也坦言目前享受單身，不急著談戀愛，「沒強求，日子開心最重要」。

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