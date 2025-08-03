晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思不甩經紀公司聲明！反嗆「出軌家暴男」 怒揭壓榨內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕26歲中國女星趙露思近來火大開撕自家經紀公司「銀河酷娛」，在微博連續發文控訴對方壓榨、騙錢，怒喊：「我不幹了。」稍早銀河酷娛發聲明，呼籲趙露思，「別再用語焉不詳的方式發文，誤導公眾」，趙露思火速打臉，直說自己連個訊息都沒收到，加碼指控對方私下蒐證、放話抹黑她裝病。

趙露思。（翻攝自微博）趙露思。（翻攝自微博）

趙露思去年拍戲過勞送醫，被診斷出罹患失語症、躁鬱症，她自曝早在5年前就開始出現憂鬱傾向，休養半年才復出，結果公司不但沒照顧，還以她生病為由要她取消工作，卻讓她自己賠人民幣205萬（約台幣870萬）給劇組，最後劇組還解散了。

銀河酷娛3日火速發聲明，強調「感到震驚」，並表示公司「一直默默承受壓力、盡最大努力降低損失」，還反過來勸趙露思，「別在網上發模糊言論，避免誤導公眾」。不過這招完全沒用，趙露思馬上轉發聲明開嗆：「這麼多股東的一個公司，有一個人給我發信息嗎？」還爆料公司私下找律師四處搜她的證據，狠酸對方：「指導這個聲明的人去當編劇，塑造出軌家暴男這角色一定很有層次。」

趙露思。（翻攝自微博）趙露思。（翻攝自微博）

趙露思接著開砲表示：「你震驚什麼？回微信了嗎？只會玩微博？」更提到自己生病吃藥吸氧時，公司高層在北海道滑雪，完全不聞不問。她自嘲17歲簽下宇宙全區合約，如今一提解約就可能被告、拖到天荒地老，無奈地說：「我已經花了快十年青春在這裡了，不想再糾纏十年。」

整起風波持續延燒，趙露思也用自身經歷提醒大家：「遇到危險別相信那些安撫，第一件事就是報警！」態度強硬、不再隱忍，粉絲一面倒力挺她勇敢發聲、揭開娛樂圈黑幕，也留言：「希望你早日擺脫爛公司！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中