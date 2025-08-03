趙露思不甩經紀公司聲明！反嗆「出軌家暴男」 怒揭壓榨內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕26歲中國女星趙露思近來火大開撕自家經紀公司「銀河酷娛」，在微博連續發文控訴對方壓榨、騙錢，怒喊：「我不幹了。」稍早銀河酷娛發聲明，呼籲趙露思，「別再用語焉不詳的方式發文，誤導公眾」，趙露思火速打臉，直說自己連個訊息都沒收到，加碼指控對方私下蒐證、放話抹黑她裝病。

趙露思。（翻攝自微博）

趙露思去年拍戲過勞送醫，被診斷出罹患失語症、躁鬱症，她自曝早在5年前就開始出現憂鬱傾向，休養半年才復出，結果公司不但沒照顧，還以她生病為由要她取消工作，卻讓她自己賠人民幣205萬（約台幣870萬）給劇組，最後劇組還解散了。

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銀河酷娛3日火速發聲明，強調「感到震驚」，並表示公司「一直默默承受壓力、盡最大努力降低損失」，還反過來勸趙露思，「別在網上發模糊言論，避免誤導公眾」。不過這招完全沒用，趙露思馬上轉發聲明開嗆：「這麼多股東的一個公司，有一個人給我發信息嗎？」還爆料公司私下找律師四處搜她的證據，狠酸對方：「指導這個聲明的人去當編劇，塑造出軌家暴男這角色一定很有層次。」

趙露思。（翻攝自微博）

趙露思接著開砲表示：「你震驚什麼？回微信了嗎？只會玩微博？」更提到自己生病吃藥吸氧時，公司高層在北海道滑雪，完全不聞不問。她自嘲17歲簽下宇宙全區合約，如今一提解約就可能被告、拖到天荒地老，無奈地說：「我已經花了快十年青春在這裡了，不想再糾纏十年。」

整起風波持續延燒，趙露思也用自身經歷提醒大家：「遇到危險別相信那些安撫，第一件事就是報警！」態度強硬、不再隱忍，粉絲一面倒力挺她勇敢發聲、揭開娛樂圈黑幕，也留言：「希望你早日擺脫爛公司！」

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