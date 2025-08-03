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娛樂 音樂

吳申梅突合體大咖天王！喊話「來都來了」心情曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲甜美女神」吳申梅日前低調現身台北EZ5，原是想偷偷觀摩康康的現場演出、送上花束支持前輩，沒想到竟被康康當場拉上台，「來都來了，不唱怎麼行！」臨時cue合唱《當愛已成往事》，成為當晚最大驚喜。

康康cue吳申梅上台合唱。（吳申梅提供）康康cue吳申梅上台合唱。（吳申梅提供）

這場驚喜其實源自一段溫馨情誼。上週吳申梅隨《綜藝一級棒》主持群南下高雄，舉辦粉絲見面會，她原本想留在高雄欣賞康康舉辦的藍狂音樂會，卻被康康體恤勸退：「太晚怕妳回不了台北，不如幾天後來台北EZ5看我唱！」沒想到真的成就了她人生首次站上EZ5的舞台。

康康日前開唱。（吳申梅提供）康康日前開唱。（吳申梅提供）

吳申梅坦言自己對康康的現場功力五體投地，「他真的太強了！整整兩個多小時不下台，組曲接組曲，每首歌都只唱精華，讓觀眾一路從驚喜笑到爆，全場亢奮到不行，根本是Live天王！」她說，康康的說學逗唱自成一格，但歌唱實力更是一絕。

康康cue吳申梅上台合唱。（吳申梅提供）康康cue吳申梅上台合唱。（吳申梅提供）

康康也在台上公開力挺吳申梅，讚她兩次入圍金曲，誇獎她唱台語歌和中文歌完全不同感覺，此外還盛讚吳申梅與陳孟賢合唱的《愛的感覺》在南部非常紅，「觀眾搶著點歌，我當然要把她請上來！」演出當晚，吳申梅還巧遇「搖滾宮主」賴銘偉，兩人相見歡，合照寒暄氣氛熱絡，也讓EZ5星味爆棚。

吳申梅巧遇賴銘偉。（吳申梅提供）吳申梅巧遇賴銘偉。（吳申梅提供）

而吳申梅私下更是演唱會「觀摩富翁」，笑說：「我真的超愛看演唱會！」張學友、劉德華、林俊傑、五月天、周杰倫、張惠妹一場不漏，連台北大巨蛋目前舉辦過的所有演出她都朝聖過。昨（2日）更從濱崎步小巨蛋演唱會朝聖回來，直呼：「超級過癮！心靈生活真的太富足了！」

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