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趙露思開戰經紀公司 他嘆資本背景強大恐不利

趙露思去年因工作過勞導致健康亮紅燈，休養半年後才逐步回歸。（翻攝自微博）趙露思去年因工作過勞導致健康亮紅燈，休養半年後才逐步回歸。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星趙露思，去年因工作過勞導致健康亮紅燈，緊急送醫後暫停所有演藝活動，歷經半年休養才逐步回歸。然而風波並未平息，趙露思突然在社群平台公開怒批經紀公司，語氣激烈地表示：「我不幹了，不用等封殺！」掀起全網熱議。

趙露思昨（2）日先是在微博點名經紀公司「銀河酷娛」，控訴公司要求她負擔高達人民幣205萬（約台幣870萬）的賠償責任，但官方卻遲遲未給出回應。直至當晚，她再度發文指出，長達8個月的協調毫無進展，劇組甚至已經解散，直言：「最後居然變成我要出錢善後？」

趙露思發文怒控經紀公司。（翻攝自微博）趙露思發文怒控經紀公司。（翻攝自微博）

然而，「銀河酷娛」（3）日終於發聲明回應，對趙露思的公開發言表示「震驚與遺憾」，並強調合約賠償皆經律師審核合法，還呼籲她不要再透過網路散播模糊訊息，引導社會輿論誤解。趙露思不甘示弱，再度發文反擊，感嘆：「官司一打可能就是好幾年，我會被熬死。」她表示自己將近10年的青春全給了這家公司，如今卻只能用對抗來爭取應得的權益。

「銀河酷娛」發出聲明後，趙露思立刻轉發怒嗆。（翻攝自微博）「銀河酷娛」發出聲明後，趙露思立刻轉發怒嗆。（翻攝自微博）

對此，娛樂博主「野叔不是叔」分析指出，銀河酷娛背後恐怕資本雄厚，趙露思的決絕行動雖令人敬佩，卻有極大的可能讓她演藝生涯面臨風險，「這對她來說十分不利」

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