晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思解約賠870萬 經紀公司嗆聲按合約.....

趙露思去年拍戲時傳出過勞送醫，甚至一度罹患失語症。（翻攝自IG）趙露思去年拍戲時傳出過勞送醫，甚至一度罹患失語症。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕年僅26歲中國女星趙露思去年拍戲驚傳過勞送醫，一度罹患失語症，休養半年才康復復出，當時有傳被經紀公司「銀河酷娛」壓榨，2日她親自吐露內幕連發2篇貼文，點名公司不只霸凌她、還拗她賠錢，趙露思氣喊：「我不幹了，不用你們封殺我！」

對此，銀河酷娛發聲明表示會按合約承擔責任，與趙露思共同面對解決問題，盼她勿再發布語焉不詳內容，引導公眾產生錯誤揣測。

不料趙露思仍嗆辣回嗆該聲明公開一個綠茶圖案，只會靜靜看她發瘋，打官腔敷衍她，背後則是找律師蒐集不利她的證據。

趙露思痛訴當初因生病減少工作，公司卻以該理由取消她手上品牌代言，「說好會負責，結果到頭來賠錢的還是我自己」，趙露思不滿說，她因此付出205萬人民幣（約870萬台幣）賠償金；她更指出，公司甚至「沒協商就從我工作室劃走錢，還騙我財務簽掉分帳單」，根本是一場明目張膽的操作。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中