趙露思解約賠870萬 經紀公司嗆聲按合約.....

趙露思去年拍戲時傳出過勞送醫，甚至一度罹患失語症。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕年僅26歲中國女星趙露思去年拍戲驚傳過勞送醫，一度罹患失語症，休養半年才康復復出，當時有傳被經紀公司「銀河酷娛」壓榨，2日她親自吐露內幕連發2篇貼文，點名公司不只霸凌她、還拗她賠錢，趙露思氣喊：「我不幹了，不用你們封殺我！」

對此，銀河酷娛發聲明表示會按合約承擔責任，與趙露思共同面對解決問題，盼她勿再發布語焉不詳內容，引導公眾產生錯誤揣測。

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不料趙露思仍嗆辣回嗆該聲明公開一個綠茶圖案，只會靜靜看她發瘋，打官腔敷衍她，背後則是找律師蒐集不利她的證據。

趙露思痛訴當初因生病減少工作，公司卻以該理由取消她手上品牌代言，「說好會負責，結果到頭來賠錢的還是我自己」，趙露思不滿說，她因此付出205萬人民幣（約870萬台幣）賠償金；她更指出，公司甚至「沒協商就從我工作室劃走錢，還騙我財務簽掉分帳單」，根本是一場明目張膽的操作。

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