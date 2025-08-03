女星24歲靠沈玉琳圓夢置產 曝出道「大佬牽線」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝主持人沈玉琳日前驚傳身體亮紅燈緊急入院，消息一出震撼演藝圈，昔日旗下藝人「宣宣」陳宥心也在社群平台吐露心聲，回憶當年自己是沈玉琳親手簽下的第一位藝人，靠著這份機會在短短幾年內事業起飛，24歲便在台北內湖買下人生第一間房。

陳宥心（右）是沈玉琳（左）簽下的第一個藝人。（翻攝自FB）

陳宥心坦言，當年能被沈玉琳欽點其實背後另有故事，「是有背景的大佬託他牽線經紀事務」，才讓她有機會踏進演藝圈。她感慨地說，沈玉琳在她最青澀的時候給予信任與平台，也總是親力親為指導後輩，「我的人生第一桶金，是靠他打下來的。」

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陳宥心發文表示，看到恩師沈玉琳的新聞嚇一跳。（翻攝自FB）

除了感謝老闆在事業上的提攜，她也透露沈玉琳做人相當有原則，曾提醒藝人「就算離開了也別詆毀前東家」，這句話成了她職場上奉行至今的信念。最後她也真誠喊話：「謝謝老闆一直以來的照顧，希望你快點康復，再次站上舞台帶來笑聲。」



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