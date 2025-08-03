晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

TWICE辣登Lollapalooza壓軸好評爆表！22首歌連唱網嗨：根本演唱會

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE去年完成《READY TO BE》世界巡演，出道10週年，9人今年登上Lollapalooza Chicago音樂節擔任壓軸，一連帶來《THE FEELS》、《MORE & MORE》等共22首歌曲，粉絲激讚：「根本是演唱會等級。」

TWICE登上Lollapalooza Chicago音樂節擔任壓軸。（翻攝自X）TWICE登上Lollapalooza Chicago音樂節擔任壓軸。（翻攝自X）

TWICE近年聲勢持續旺，繼獻唱《Kpop 獵魔女團》OST後，今年前進芝加哥，狂吸全球粉絲支持，據知，由TWICE出演的週六場票券火速售罄，創下音樂節史上最快完售的記錄。

TWICE演出帶來眾多好評，粉絲狂讚「娜璉、志效好厲害」、「太扯了，中間幾乎沒在休息的」、「這選曲真的太精彩，聽得超過癮」，也有人直說「全員都很辣，台風又超穩」、「太敬業了，根本就在看專場演唱會」，還有網友大喊「大壓軸，大成功」。

TWICE登上Lollapalooza Chicago音樂節擔任壓軸。（翻攝自X）TWICE登上Lollapalooza Chicago音樂節擔任壓軸。（翻攝自X）

Lollapalooza音樂節起源於1991年芝加哥，是美國史上最悠久音樂節，為期4天，涵蓋音樂類型廣泛，包括Hip Hop、另類搖滾、重金屬等，近年加入K-pop，掀起樂迷熱議。

今年TWICE成為亞洲最具人氣代表，其他重量級歌手還有Olivia Rodrigo、Sabrina Carpenter、Doechii、A$AP Rocky、Rüfüs Du Sol、Luke Combs等。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中