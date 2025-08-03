TWICE辣登Lollapalooza壓軸好評爆表！22首歌連唱網嗨：根本演唱會

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE去年完成《READY TO BE》世界巡演，出道10週年，9人今年登上Lollapalooza Chicago音樂節擔任壓軸，一連帶來《THE FEELS》、《MORE & MORE》等共22首歌曲，粉絲激讚：「根本是演唱會等級。」

TWICE登上Lollapalooza Chicago音樂節擔任壓軸。（翻攝自X）

TWICE近年聲勢持續旺，繼獻唱《Kpop 獵魔女團》OST後，今年前進芝加哥，狂吸全球粉絲支持，據知，由TWICE出演的週六場票券火速售罄，創下音樂節史上最快完售的記錄。

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TWICE演出帶來眾多好評，粉絲狂讚「娜璉、志效好厲害」、「太扯了，中間幾乎沒在休息的」、「這選曲真的太精彩，聽得超過癮」，也有人直說「全員都很辣，台風又超穩」、「太敬業了，根本就在看專場演唱會」，還有網友大喊「大壓軸，大成功」。

TWICE登上Lollapalooza Chicago音樂節擔任壓軸。（翻攝自X）

Lollapalooza音樂節起源於1991年芝加哥，是美國史上最悠久音樂節，為期4天，涵蓋音樂類型廣泛，包括Hip Hop、另類搖滾、重金屬等，近年加入K-pop，掀起樂迷熱議。

今年TWICE成為亞洲最具人氣代表，其他重量級歌手還有Olivia Rodrigo、Sabrina Carpenter、Doechii、A$AP Rocky、Rüfüs Du Sol、Luke Combs等。

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