《零日攻擊》正式開播！Janet前進總統府拍戲 軍人遭誤認是臨演

〔記者李紹綾／台北報導〕「Janet」謝怡芬、連俞涵、莊凱勛、侯彥西主演的台劇《零日攻擊》昨（2日）開播，劇情以單元形式呈現「開戰倒數24小時」內，各階層人物所面臨的抉擇與掙扎。

Janet（中）在《零日攻擊》飾演的總統遭遇恐攻。（牽猴子提供）

4位主演分享拍戲幕後與真實面對戰爭的反應，面對劇中鋪天而來的資訊戰，莊凱勛大方自招，自己曾多次被假訊息騙倒，熱心轉傳後才發現是謠言，只好尷尬補一句：「我就是要告訴你這是假的啦！」笑說：「真的超丟臉的！」

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Janet（左）在《零日攻擊》飾演台灣總統。（牽猴子提供）

若即將面臨戰爭，第一件事會做什麼？連俞涵、侯彥西異口同聲選擇「活在當下」，Janet更直言：「我要衝去吃麻辣火鍋，把想吃的都先吃一遍！」莊凱勛則顯得有備而來，早已準備好災難包，甚至連車上也備有自我防護用品。他透露，曾被孩子問過戰爭來了怎麼辦，他語重心長回答：「爸爸會親親抱抱你們，把你們藏起來，但我可能會離開，因為我要去守護這個地方。」一番話感動全場。

連俞涵在《零日攻擊》飾演主播。（牽猴子提供）

看莊凱勛準備得滴水不漏，侯彥西開玩笑說：「到時候我們三個會組隊來找你求生！」莊凱勛聽完秒崩潰：「你們會把我的求生包吃完！」被問若只能收留一人會選誰，莊凱勛機智回應：「Janet，遇到外國部隊可能需要翻譯。」連俞涵馬上自薦，「我最近有在健身喔」，侯彥西也搶功：「我可以幫忙顧小孩！」沒想到Janet立刻反駁：「顧小孩我比較會好不好！」吵成一團，莊凱勛無奈嘆：「怎麼現在就鬧內訌！」

莊凱勛（左起）、Janet、連俞涵、侯彥西主演《零日攻擊》。（台灣大哥大MyVideo提供）

Janet在劇中挑戰女總統一角，印象最深的是多場實景拍攝：「我們真的在總統府演講，也去了刑事局取景。」其中一場在軍事基地拍攝時，導演喊話讓「臨演」軍人移動，事後才被提醒：「那是真的軍人啦！」笑翻現場所有人。連俞涵則透露自己是邊煮麵邊接到角色邀約，「講完麵還沒爛，我就決定接下來演主播！」這次是她首度挑戰主播角色，還能與日本演員對戲，讓她覺得「整個timing都太剛好了！」侯彥西也不忘補一刀：「這叫煮著煮著就煮成主播了！」

《零日攻擊》8月2日起，每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。更多資訊請關注《零日攻擊》官方FB及IG。

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