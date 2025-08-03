《鬼滅之刃》禰豆子聲優下週來台！投入划船運動變千金小姐

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫電影《擊浪青春》聲優由夢幻陣容組成，為這部描繪女子高中划船社的青春故事注入滿滿生命力；飾演千金小姐「兵頭妙子」一角的聲優鬼頭明里，將於下週末來台舉行2025年亞洲巡迴見面會，消息一出掀起熱烈討論。

《擊浪青春》禰豆子聲優鬼頭明里，新作配音傲嬌千金兵頭妙子。（希望影視提供）

鬼頭明里因在《鬼滅之刃》聲演「竈門禰豆子」一角聲名大噪，其聲線從溫柔萌系到爆發力十足都駕馭得宜，在《擊浪青春》則聲演家世顯赫、個性不服輸的傲嬌千金兵頭妙子，與由長谷川育美配音的另一位千金角色「井本真優美」有著緊張又微妙的互動，火花十足。

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鬼頭明里說：「當聽到自己能參與這部充滿少女青春的作品時，我真的非常開心！雖然我自己的人生中從未真正投入過任何運動，但透過這部作品，我感受到了賽艇的困難、運動的熱血，以及團隊合作的重要性。希望觀眾們也能在電影院親身感受到這份熱情，並且和我們一起熱血沸騰，我會非常高興的！」

《擊浪青春》正式海報。（希望影視提供）

此外，主角群更包含擔任《出租女友》水原千鶴一角的雨宮天，為本作女主角「悅姊」村上悅子配音；高人氣作品《BanG Dream! 少女樂團派對》弦卷心的聲優伊藤美來，本次則演出有著可愛外表的開朗少女佐伯姬；在《我推的孩子》擔任女主角星野愛的聲優高橋李依，成為本作中充滿活力的轉學生高橋梨衣奈。

高橋李依開心表示：「我是飾演高橋梨衣奈的高橋李依！沒想到同姓，甚至還來自同一個家鄉埼玉縣的梨醬……！從試鏡的時候開始，我就感覺到這是一種特別的緣分！」

《擊浪青春》昨（2）在台北舉辦搶先觀影場，觀眾也紛紛回饋：「有婆還不看爆！」、「兵頭妙子跟井本真優美請原地結婚」、「畫面超美，看完都被療癒了」。《擊浪青春》預計9月5日在台上映。

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