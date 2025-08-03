晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《鬼滅之刃》禰豆子聲優下週來台！投入划船運動變千金小姐

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫電影《擊浪青春》聲優由夢幻陣容組成，為這部描繪女子高中划船社的青春故事注入滿滿生命力；飾演千金小姐「兵頭妙子」一角的聲優鬼頭明里，將於下週末來台舉行2025年亞洲巡迴見面會，消息一出掀起熱烈討論。

《擊浪青春》禰豆子聲優鬼頭明里，新作配音傲嬌千金兵頭妙子。（希望影視提供）《擊浪青春》禰豆子聲優鬼頭明里，新作配音傲嬌千金兵頭妙子。（希望影視提供）

鬼頭明里因在《鬼滅之刃》聲演「竈門禰豆子」一角聲名大噪，其聲線從溫柔萌系到爆發力十足都駕馭得宜，在《擊浪青春》則聲演家世顯赫、個性不服輸的傲嬌千金兵頭妙子，與由長谷川育美配音的另一位千金角色「井本真優美」有著緊張又微妙的互動，火花十足。

鬼頭明里說：「當聽到自己能參與這部充滿少女青春的作品時，我真的非常開心！雖然我自己的人生中從未真正投入過任何運動，但透過這部作品，我感受到了賽艇的困難、運動的熱血，以及團隊合作的重要性。希望觀眾們也能在電影院親身感受到這份熱情，並且和我們一起熱血沸騰，我會非常高興的！」

《擊浪青春》正式海報。（希望影視提供）《擊浪青春》正式海報。（希望影視提供）

此外，主角群更包含擔任《出租女友》水原千鶴一角的雨宮天，為本作女主角「悅姊」村上悅子配音；高人氣作品《BanG Dream! 少女樂團派對》弦卷心的聲優伊藤美來，本次則演出有著可愛外表的開朗少女佐伯姬；在《我推的孩子》擔任女主角星野愛的聲優高橋李依，成為本作中充滿活力的轉學生高橋梨衣奈。

高橋李依開心表示：「我是飾演高橋梨衣奈的高橋李依！沒想到同姓，甚至還來自同一個家鄉埼玉縣的梨醬……！從試鏡的時候開始，我就感覺到這是一種特別的緣分！」

《擊浪青春》昨（2）在台北舉辦搶先觀影場，觀眾也紛紛回饋：「有婆還不看爆！」、「兵頭妙子跟井本真優美請原地結婚」、「畫面超美，看完都被療癒了」。《擊浪青春》預計9月5日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中