「暗黑女神」想握粉絲手釣魚！她「貼身教學」讓老司機想壞壞

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025 TRE台北國際成人展」將於8月8日在南港展覽館盛大登場，今年與知名品牌「AV8D」推出重量級企劃，邀來「暗黑女神」七森莉莉、永遠的性感媽媽白石茉莉奈、被譽為真偶像系美少女的小湊四葉，以及S1王道美少女代表榊原萌四位話題女優齊聚一堂，打造讓人臉紅心跳的「五感盛宴」。

小湊四葉（左起）、七森莉莉、榊原萌、白石茉莉奈。（AV8D提供）

七森莉莉表示，這次特別學自我介紹裡有「森七七」的口號，希望大家可以一起大聲喊，向粉絲喊話：「我雖然看起來偏冷酷，但實際上跟我說過話的人都覺得我很好親近。」也分享會保持最佳體力和粉絲互動，許願可以握著粉絲的手一起釣魚。

白石茉莉奈暌違6年再次參加「2025 TRE台北國際成人展」，特別為粉絲準備中文小驚喜，希望可以讓大家都認識「白石媽媽」讓粉絲感受來自於母性的魅力。這次的粉絲互動，讓白石媽媽握著你的手教你認識五十音，讓你畢生難忘。」

白石茉莉奈更透露：「我的生日是8月10日，這次在TRE的展會中將迎來39歲，還是3開頭的最後一年，今年夏天將會是印象最深刻的一年，也會在TRE台北國際成人展中慶生。」

「2025 TRE台北國際成人展」與知名品牌「AV8D」推出重量級企劃，邀4位話題女優同框出席。（AV8D提供）

偶像系美少女小湊四葉有著近乎漫畫少女的夢幻外貌，她害羞表示：「我最近特別學了『可愛』這個詞，想對粉絲說你們真的很可愛！」在活動中小湊四葉化身女主角，現場喊話粉絲：「可以牽你的手嗎？」

首次登上成人展舞台的榊原萌，清新甜美，她興奮表示：「我聽說台灣美食很多，粉絲也很溫柔，我想要來場美食＋戀愛之旅！」她點名理想型：「溫柔、專情、高大、有肌肉的台灣男生，我會一眼愛上！」還學會了「愛你們喔～」

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