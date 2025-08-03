九把刀轟外來人士請離開 遭羅智強反擊

九把刀1月簽署罷免羅智強連署書，當時引發各界關注。（資料照，記者陳逸寬攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名作家兼導演九把刀今年1月簽署罷免羅智強連署書，上個月25日在臉書再度表態，並引用動漫《獵人》台詞，「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！」請外來人士離開。

國民黨立委羅智強今（3）日反擊九把刀，他說：「只是仗勢欺人、仗執政者勢欺負在野者，如此而已，而這樣的霸道和《獵人》GI裡的炸彈魔，又有什麼不同？」

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羅智強在發文中感謝多數善良有智慧台灣人民，用「不同意罷免」鐵票，擊碎總統賴清德打掉雜質、消滅在野，想要一黨獨大「特別咒語」，也同時否決了九把刀「外來人士請離開」不厚道和霸道。

九把刀上個月25發文一開頭感謝台灣，生在台灣才能夠寫出許多作品，且毫無刪減呈現給大家，「我好高興！超級喔！」他認為自己的幸運也是很多人的幸運，「我們小小的天賦得以在這個多山的小國兌現，我們呵呵的人生，得以在這個環海的小國交織生長。」

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