《捍衛任務》基努李維遭竊名錶 智利警方尋獲

基努李維主演《捍衛任務》系列電影走紅全球。（翻攝自網路）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國性格男星基努李維（Keanu Reeves）前年底在美國洛杉磯私宅失竊6支名錶，近日被送至南美洲智利首都聖地牙哥的美國大使館，根據外電報導，6支名錶已由智利警方移交給美國聯邦調查局（FBI），近日將返還給基努李維。

《CNN》報導，基努李維失竊名錶被尋獲純屬偶然，據悉是智利警方打擊聖地牙哥東區住宅竊盜集團的一場行動中意外查到，智利警方透露，其中一只手錶背面刻有特殊文字，恰好被一名喜愛電影《捍衛任務》刑警認出，經比對後證實就是基努李維失竊名錶之一。

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基努李維將在下個月2日歡度61歲生日。（翻攝自基努李維IG）

智利警方表示，該犯罪集團自2023年起活躍於美國西岸，大多趁民宅無人潛入行竊，而這2年來遭失竊的高價手錶，只要與名人有關，都會在黑市成為搶手贓物。

據《美聯社》，智利警方查獲該款勞力士潛航者腕錶，是基努李維於2021年贈送《捍衛任務4》替身團隊的紀念錶，背面刻有「JW4」與「The John Wick Five」字樣，市值逾1萬美元（約32萬台幣）。

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