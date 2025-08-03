川普對台課稅20％ YouTuber美國叔叔對1事失望

YouTuber美國叔叔擁有12萬人追蹤。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國對台灣暫時性關稅的稅率達20％，較日韓15％高出一截，被解讀是日韓承諾砸下鉅額投資來換協議，但若對比川普對外宣布協議內容，與歐盟日韓的事後說明，有著不小差異；若美方未來引入審查機制來監督是否落實，其關稅協議恐存在變數。

對此，擁有12萬人追蹤的YouTuber美國叔叔昨發文表示對台灣許多新聞機構失望，直言台灣多數產品仍享有0%關稅。

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美國叔叔在發文中提及，台灣的半導體和其他電子產品仍然免除關稅，台灣對美國的大多數出口商品享有0%關稅，他說：「紡織品、塑膠和農產品的關稅從10%增加到20%，這不太理想，但台灣對美國貿易的大部分仍維持0%關稅，另一方面，美國國會委員會批准了對台灣國防的額外10億美元援助。」

美國叔叔發文後引發數百則留言討論，有網友留言表示「那些只是中國在台灣的媒體，立場跟中國在台灣的政黨是一致的，不能代表Taiwanes」、「那些不停造謠的新聞媒體，背後都跟中國有很密切的關係，不要把他們當作正常新聞管道來看」。

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