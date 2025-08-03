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中信兄弟火拚樂天桃猿 漂亮女球迷身分曝光

中信兄弟火拚樂天桃猿 漂亮女球迷身分曝光中信兄弟1日火拚樂天桃猿，一名亮麗正妹被導播捕捉到引發討論。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟本月1日在大巨蛋火拚樂天桃猿，最終逆轉7比5拿下系列賽首勝，比賽中途一名亮麗正妹被導播捕捉，主持人跟著大讚「漂亮女球迷」，而這位漂亮女球迷身分曝光更引發討論。

這位亮麗正妹其實是中信兄弟啦啦隊成員夏蕾。（翻攝自夏蕾IG）這位亮麗正妹其實是中信兄弟啦啦隊成員夏蕾。（翻攝自夏蕾IG）

有球迷一眼認出這名正妹「漂亮女球迷」，竟是隸屬中信兄弟啦啦隊成員夏蕾。有趣的是，夏蕾一開始沒發現自己被導播捕捉畫面，知道後才立刻對著攝影機說話，有球迷事後說，夏蕾當場講話的口型疑為「幹嘛」，接著才害羞遮臉並配合主持人比愛心、拋媚眼以及送飛吻，瞬間引爆大批粉絲激讚。

夏蕾笑起來非常甜美。（翻攝自夏蕾IG）夏蕾笑起來非常甜美。（翻攝自夏蕾IG）

而這片段曝光後，球迷紛紛留言狂喊「剛剛還在想，好像夏蕾喔」、「昨天在看轉播，想說為什麼要特別說她是觀眾」，更有人噴笑稱：「我在現場想說這不是夏蕾嗎？結果主持人一副不認識的台詞，讓我以為認錯人。」

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