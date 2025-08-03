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娛樂 最新消息

流浪狗棕棕送回收容所 米可白：棄養就是棄養

米可白愛狗成痴。（翻攝自米可白臉書）米可白愛狗成痴。（翻攝自米可白臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕時任新竹市長林智堅領養的流浪狗棕棕，2021年因咬傷人被送回收容所，事件曝光後引發爭議，林智堅前助理、現任新竹市議員楊玲宜緩頰表示棕棕目前被安置在動保所。對此，藝人米可白發文表示：「棄養就是棄養，不要美化自己的行為。」

前陣子才痛失13年狗女兒錢錢的米可白透露自己曾在收容所當志工，看過太多毛小孩被退養、被丟棄，最後只能被關到死亡，她難過說：「收容所不是安置，是折磨與漫長的等待。」並表示收容所爆籠已不是新聞，「環境高壓、空間擁擠，有的甚至結紮完就放回街頭，這樣的處理，怎麼可能算是『妥善安置』？」

米可白認為領養毛小孩不是做慈善，也不是一時衝動，「那是一份長達十幾年的承諾，牠陪你一輩子，你也該陪牠到底。」盼領養者們多點責任、少點藉口，「把毛孩送回收容所『安置』，從來不是唯一選擇，請不要美化自己的行為，棄養就是棄養。」

米可白臉書全文：

把毛孩送回收容所「安置」，從來不是唯一選擇。請不要美化自己的行為——棄養就是棄養
領養不是慈善，也不是一時衝動，更不是打卡話題。那是一份長達十幾年的承諾——牠陪你一輩子，你也該陪牠到底。
我曾在收容所當過志工，看過太多孩子被退養、被丟棄，最後只能被關到死亡。年紀、疾病、行為問題，讓牠們像被遺忘的物品，被時間慢慢推向終點。
收容所不是安置，是折磨與漫長的等待…
全台收容所爆籠早已不是新聞，那裡的環境高壓、空間擁擠，有的收容所甚至結紮完就「原放」回街頭。這樣的處理，怎麼可能算是「妥善安置」？
然而「籠鏈犬」的命運同樣悲傷。一條鍊子綁住的不只是行動，而是一生的孤單與壓抑。當牠們咬人時，真的是牠們的錯嗎？
願更多人關注籠鏈犬、退養危機與不當飼養 ⋯不是每個孩子都是幸運的，但我們可以選擇～不再讓悲劇重演。讓我們對生命，多一點責任少一點藉口。

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