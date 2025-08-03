男星梓渝劈腿偷吃人氣不減 封面雜誌賣破2億

人氣男星梓渝日前陷入感情風波，遭多名女子控訴出軌。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲中國男星梓渝因演出BL劇《逆愛》爆紅，卻被女友踢爆劈腿私生活混亂，他火速表示歉意仍無法平息風波，百萬網紅奶黃包跟進控訴梓渝欺騙感情，在2人交往期間偷吃共同好友，最終受不了決定結束關係。

梓渝儘管形象受損，昨（2）日以他為賣點、最新開賣雜誌《風度men's uno》仍創下5140萬人民幣（約2.1億台幣）銷售佳績，且還打破5年前另一男星王一博締造紀錄，狠甩劈腿風波人氣依舊強強滾。



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他登上雜誌封面，賣破2.1億人氣紅不讓。（翻攝自微博）

《逆愛》由2016年轟動亞洲的現象級BL劇《上癮》作家柴雞蛋出品、監製與編劇，劇情講述由新生代男星梓渝所飾演的落魄男「吳所畏」原本只是為了報復拜金無情的前女友，決定勾引她以養蛇為樂的現任富二代男友「池騁」（田栩寧飾演）出氣。

全劇融合禁忌愛情、復仇權謀與冒險獵奇三大元素，不僅在劇情上環環相扣、事件不斷、峰迴路轉，令觀眾心跳加速的撩人台詞在社群媒體上掀起大量劇迷討論與二創潮流，也讓梓渝躍上當紅男星之列。

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