齊藤和義狂撂台語！59歲搖滾詩人自嘲：阿伯也能來表演嗎？

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本「搖滾詩人」齊藤和義昨天（2日）首度登上台灣舞台，於新莊Zepp New Taipei盛大舉行巡演追加公演，這是他縱橫日本樂壇超過30年以來，首次海外演出，更是整個長達3個月的巡演的最終壓軸場，意義非凡。

齊藤和義出道超過30年，首場海外演出就獻給台灣了。（大鴻藝術提供）

59歲的齊藤和義昨開場以親切的台語向全場問好：「逐家好（tak-ke-hó），我是齊藤和義！」掀起歌迷熱烈歡呼。他幽默分享：「之前有來過台灣旅遊，那時就很想要來台北演出，這次終於可以成行，真的很感謝。據說來到Zepp New Taipei演出的日本藝人不少，但大多是年輕人，像我這個年紀的『阿伯』並不多，真的沒問題嗎？」歌迷當然說沒問題，全場笑聲不斷。

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齊藤和義的歌聲嗨翻全場歌迷。（大鴻藝術提供）

齊藤和義雖然自嘲是阿伯，不過看不出他已經快60歲。（大鴻藝術提供）

主辦單位也貼心準備台灣傳統甜品「豆花」慰勞齊藤和義與團隊人員，他大讚：「真的太好吃了！」還連秀好幾次台語「豆花（tāu-hue）」，展現出59歲大叔可愛的一面。

齊藤和義分享豆花的照片。（翻攝自IG）

齊藤和義不只彈吉他，還吹口琴，有夠帥。（大鴻藝術提供）

這次演出融合齊藤和義最新巡演「羚羊」與「狼」兩大主題歌單，帶來超過20首代表作與現場限定曲目，橫跨他多個時期的創作軌跡，且還根據場次微調選曲，極度用心。他攜帶十數把私人珍藏吉他上場，根據不同曲風即時更換，只為呈現最完美的聲音質感。

齊藤和義帶著寶貝吉他來台演出。（翻攝自IG）

演出從《Hello! Everybody!》熱血開場，緊接著《Stick to fun! Tonight!》、《如常風景》、《一直都喜歡你》等耳熟能詳的作品輪番上陣，以吉他的轟鳴聲與嘹亮溫柔的嗓音瞬間炒熱現場氣氛。進入中段，齊藤和義演唱《搭上地鐵》、《Hummingbird》、《別哭泣Glory Moon》與《透明的地圖》，展現細膩情感與歌詞魅力，而不敗名曲《One More Time》更讓全場開心尖叫，他特別介紹：「這首歌據說在台灣的串流平台排行前三名，很受歡迎，我今天特別準備要好好唱給大家聽！」引發全場歡呼大合唱。

齊藤和義自彈自唱，深情演出。（大鴻藝術提供）

齊藤和義首次海外開唱，別具意義。（大鴻藝術提供）

他還帶來《歌手的情歌》、《想要變得溫柔》等知名抒情金曲，歌迷則搖頭揮手、沈醉在他與樂團編織的音樂夢境中。齊藤和義邊唱邊吹口琴演出《UNANANA》，在舞台上遊走與樂團成員對尬，嗨翻全場。而作為壓軸場驚喜，安可時他特別加碼獨唱演出《天空星星好美》，還感性帶來新歌《HAPPY》跟他的經典代表作《走路回家吧》，以激情澎湃的舞台感動所有歌迷，也為這場橫跨台日的巡演畫上完美句點。

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