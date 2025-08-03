許志豪不藏了！拋開緋聞女友翁鈺鈞 激吻這個男人

〔記者陽昕翰／台北報導〕蔡昌憲昨天歡慶37歲生日，主持搭檔許志豪大方曬出兩人「激吻」影片，立刻掀起粉絲熱烈討論。許志豪幽默補充：「我這輩子最愛的男人之一，我們的感情有多好呢？看影片就知道了！」

許志豪（左起）、于美人和蔡昌憲合作主持多年。（資料照，記者王文麟攝）

其實兩人私交甚篤，和于美人共同主持《超級紅人榜》長達12年。許志豪感性地說：「昌憲的婚禮主持人是我，我在人生最脆弱的時候，他是第一個傳訊息給我，告訴我：『無論何時，需要人聊聊，就找我。』」

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許志豪激吻好友蔡昌憲。（翻攝臉書）

許志豪盛讚蔡昌憲是「天公仔囝仔」，是自己見過福氣最滿的人，帥氣又可愛，是橫跨主持、戲劇、歌唱的全方位巨星。對此，蔡昌憲笑說：「真的公開了！那以後我會毫不保留地愛你。」

有趣的是，就連曾與許志豪傳出緋聞的翁鈺鈞也來湊熱鬧，幽默回應：「昌憲哥，你一定要好好愛豪哥喔！」

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