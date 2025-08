百老匯經典《日落大道》來台首演 湯志偉帶30年珍藏CD圓夢觀劇

《日落大道》融合現場交響樂團演奏、黑白電影美學舞台設計與濃厚的劇場張力,重現1940年代好萊塢片廠與豪宅之間的時代氛圍。(寬宏提供)

〔記者蕭方綺/台北報導〕百老匯經典全本音樂劇《日落大道》(Sunset Boulevard)於今晚在台北國家戲劇院登場,演出首日特別舉辦星光首映場,眾多名人出席共襄盛舉,包括王月、何如芸、柏霖、陳泳希、湯志偉、林雨宣、音樂評論人宋銘等皆親臨觀賞這部被譽為「百老匯最具電影感」的傳奇鉅作。

湯志偉帶著珍藏30年的《日落大道》CD入場觀賞。(寬宏提供)

首演現場觀眾全神貫注、情緒隨著角色起伏波動,不少人在劇末落淚、掌聲不斷。湯志偉更是帶著珍藏30年的《日落大道》CD入場觀賞,他說:「我太熟這部戲的每一首歌了,最愛《With One Look》,也很想在現場聽到諾瑪・戴斯蒙(Norma Desmond)的經典台詞『I’m big, it’s the pictures that got small』,韋伯真的很厲害,他的旋律總讓人難以忘懷。」

王月(左)模仿身後《日落大道》海報的手勢。(寬宏提供)

王月表示:「這次的舞台美術真的非常出色。黑白影片的剪接與多媒體設計,帶我們走進一個令人神往的境界。旋轉式舞台與空間運用巧妙,布幕選用紗布與蕾絲,增添了質感與層次。每一場換景都自然流暢,讓人沉浸其中。我很慶幸能親眼看到這樣經典的版本,黑白的視覺對比也特別有味道。」

柏霖大讚《日落大道》整體舞台呈現非常有電影感。(寬宏提供)

黃薇渟則說:「作為舞台劇演員,我特別能感受到這部戲在表演層次上的高難度,不論是唱功還是心理建構都極具挑戰性,但演員撐起來了,非常震撼。」柏霖也大讚整體舞台呈現:「舞台設計與燈光非常有電影感,彷彿真的走進了時光機,讓我們親眼見證一齣1950年代的好萊塢悲劇,我們特別喜歡這種將經典翻新但保有原味的方式。」

音樂評論人宋銘老師也分享,他對這部作品的期待已將近30年:「我等待這部戲來台將近30年,以前曾在紐約看過兩次演出,回憶起當年才三十幾歲,卻被劇中許多畫面深深烙印心中。這次不但保有戲劇張力,更透過黑白視覺與交響樂伴奏,營造出極高的情感密度。特別是諾瑪孤身坐在豪宅與喬對照的那幾場戲,舞台設計直擊心靈。」他也特別點名《As If We Never Said Goodbye》與《With One Look》為心中最愛的兩首經典。

現場觀眾同樣反應熱烈,不少人表示劇末令人屏息,甚至有首度接觸音樂劇的觀眾驚呼:「這根本是舞台上的黑白電影,整場像走進一場夢!」也有觀眾在散場後久久未離,熱烈討論劇情與畫面,久久不願從那座好萊塢豪宅走出來。

《日落大道》將自即日起至8月10日於台北國家戲劇院演出,購票請洽寬宏售票系統。

