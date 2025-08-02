韓韶禧在台灣淚崩 見台粉應援驚呼：沒想到你們讓我哭了

韓韶禧在舞台上看著粉絲準備的應援影片，流下眼淚。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「最美小三」韓韶禧今天（2日）在南港Legacy TERA舉行在台首場見面會，她逆應援送上驚喜禮包，而台粉則為她準備應援影片，讓韓韶禧激動哭了。

今天的活動是韓韶禧與粉絲之間的雙向奔赴，韓韶禧在上半場為粉絲帶來自製影片，還送上包含衣服、包包、卡片在內的驚喜大禮包，只要進場就能擁有。到了演出尾聲，輪到現場1300名台粉為韓韶禧送上驚喜，播放韓韶禧這些年以來的點點滴滴，讓韓韶禧在舞台上忍不住拿衛生紙拭淚。

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影片播放後，她忍淚表示：「謝謝你們，真的沒有想到你們會拍這個影片送給我，真的非常感謝，沒想到已經8年了，我一直收到大家很多的愛意，未來的9年、10年每一年，我都會以更大的回報來報答大家，都沒想到你們讓我哭了。」有女粉絲大喊，因為有韓韶禧的存在，讓她很幸福，韓韶禧一聽破涕為笑，直呼「我也很幸福」。

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