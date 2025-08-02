濱崎步辣爆登台「台北」穿上身！台灣場獨步全亞洲做這件事

〔記者許世穎／台北報導〕「日本流行女皇」濱崎步暌違17年第3度來台開唱，昨晚和今晚（2日）一連兩天在台北小巨蛋登台，吸引2.6萬名粉絲共襄盛舉。她勁歌熱舞近3小時，換穿8套造型華麗的舞台服裝，展現百變女王風範。她一度感動落淚，安可橋段她更穿上印有「TAIPEI」字樣的服飾向現場粉絲致意，並以俏皮中文問道「開心嗎？」逗笑全場。

濱崎步賣力演出。（大步整合行銷提供）

46歲的濱崎步此次以「四面台」形式火力全開，開場就帶來《INSPIRE》、《Duty》等夯曲，瞬間炒熱現場氣氛。整場表演中除了勁歌熱舞，還當場與舞者上演歌舞劇，充滿戲劇性的演出讓人看得目不轉睛。演出過程更不時用中文說「大家一起唱」！還用英文大讚，「台北，你們是我的寶藏」、「你們帶著笑容的時候特別漂亮。」

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濱崎步勁歌熱舞近3小時，換穿8套造型華麗的舞台服裝，展現百變女王風範。（大步整合行銷提供）

演唱會開場造型融合古埃及與未來感設計，戰甲肩飾、金靴圖騰與展翼披風如鳳凰展翅，氣場全開；皇冠髮飾強化濱崎步壓倒性的女王氣勢，視覺震撼十足。曲目安排也展現她對自身音樂旅程的深刻回顧與主題鋪陳的巧思，選曲橫跨出道以來的經典代表作，也回顧她在2000年前後事業巔峰時期創作的「絕望三部曲」。

濱崎步開唱讓粉絲如癡如醉。（大步整合行銷提供）

包括《M》、《Endless sorrow》、《talkin' 2 Myself》反映濱崎步對孤獨、混亂和責任感的真誠思考與內在掙扎；同時也溫柔獻唱多首傳遞「愛與希望」的經典之作，包括《Voyage》、《HEAVEN》、《Who...》與《MY ALL》，象徵與歌迷並肩前行、彼此陪伴的深厚情感。演唱會中的大多數歌曲皆由她親筆填詞，還演唱了以「CREA」名義親自作曲的《evolution》等歌曲，展現直率、敢愛敢恨的音樂風格與創作能量。

唱到《Voyage》她將麥克風指向現場粉絲，邀請全場大合唱，更用中文問「玩得開心嗎？」讓現場爆出歡呼聲，之後還感動到落淚，相當感性。對於重返小巨蛋舞台，濱崎步表示：「我從來沒有想過，我可以再次回來這裡，在17年過後，所以我現在是17歲。」濱崎步當場做出可愛的動作，台下粉絲也紛紛大喊「卡哇依」，大讚她依舊活力滿滿。

濱崎步暌違17年第3度來台開唱，一連兩天在台北小巨蛋登台。（大步整合行銷提供）

粉絲還特別在場內排出「I LOVE A」的手扶應援字樣，讓濱崎步又驚又喜，感動地直問：「你們怎麼做到的？」她站在舞台上回顧這17年來的心路歷程，坦言曾歷經無數起伏與挑戰，並動情表示：「我們來到了這裡，因為我們從不放棄」忍不住再度落下感動的眼淚。

話匣子大開的天后還感性地說：「你們一直都在等我，我也會一直在這裡，為了你們。」她語氣堅定，對彼此的陪伴深感驕傲，「我們的生命中有很多小事讓人覺得辛苦，但同時，也有很多幸福與快樂藏在其中。」到了演唱會尾聲，更向全場粉絲深情告白：「我會永遠愛你們，台北。我愛台北。」最後以一句簡單卻飽含感謝的「謝謝」，為這場暌違17年的重逢畫下完美句點，更允諾會再回來。

濱崎步連兩天在台開唱，把「TAIPEI」穿上身。（大步整合行銷提供）

安可時間演唱最新單曲《mimosa》時，濱崎步更換上印有招牌A LOGO 與「TAIPEI」字樣的小可愛大秀美肩驚喜登場，終於鬆口氣的天后除了以流利的英文表達對台北粉絲的思念，更俏皮地說新學了中文「開心嗎？」引爆全場笑聲。

而有別於首日，濱崎步於安可結束後，再度驚喜登台，並三度感動落淚，對粉絲表示，「是妳們讓我出來的，這是我第一次（再登台），我不敢相信！」隨後再度清唱《Who…》獻給粉絲，為此次演唱會台灣場畫下完美句點。

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