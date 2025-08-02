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娛樂 最新消息

韓韶禧太美了！辣跳aespa女團舞 逆應援台粉送大禮包

韓韶禧右手拿麥克風，左手向粉絲揮手。（記者王文麟攝）韓韶禧右手拿麥克風，左手向粉絲揮手。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓韶禧今天（2日）在Legacy TERA舉行在台首場見面會，1300張門票完售，她還為台粉送上驚喜大禮包，裡面有衣服、包包等物品，相當用心。她在活動上回顧自己的經典作品，還大跳女團aespa的夯曲《Whiplash》，掀起全場尖叫聲。不過她自爆美中不足，因為恍神不小心跳錯了，但粉絲大喊「沒關係」，讓韓韶禧也釋懷了。

韓韶禧害羞揮手。（記者王文麟攝）韓韶禧害羞揮手。（記者王文麟攝）

這是韓韶禧首次來台，主持人開場就詢問她：「您最近過得好嗎？」韓韶禧表示，她最近忙於拍攝電影《Project Y》，還有巡迴粉絲見面會，過得十分忙碌的生活。她透露，搭飛機時自己不會看電影，而是會睡覺趁機補眠，因為她是一覺就會睡到下午3、4點的類型。

韓韶禧最近喜歡口紅的顏色是紅色。（記者王文麟攝）韓韶禧最近喜歡口紅的顏色是紅色。（記者王文麟攝）

來台這兩天，偏偏都遇到下雨天，韓韶禧遺憾還沒有機會出去走走，今天一早起床聽到閃電，還一度擔心粉絲沒辦法來了，所幸在活動前雨停了。她見到全場1300名粉絲，直呼不知道自己受到這麼多人歡迎，「希望為大家帶來很愉快的時光，我會多做一點事情展現給大家。」主持人則大讚她太美了，無法直視雙眼兩秒，真的是臉紅心跳。

韓韶禧笑到倒下去。（記者王文麟攝）韓韶禧笑到倒下去。（記者王文麟攝）

不少台粉也畫出韓韶禧的肖像畫當作禮物，讓韓韶禧又驚又喜，尤其是其中一幅韓韶禧與奶奶的合照，更是讓她十分感動。現場列出幾位粉絲的畫作，主辦也很應景的，搭配畫作拿出相應的道具，包括刀子、天使翅膀等等，讓韓韶禧傻眼的說：「為什麼一直有東西過來啊，這到底從哪來的啊！」她強調，粉絲的畫作一定是100分。

現場回顧韓韶禧的經典作品，韓韶禧猜會有《以吾之名》、《無法抗拒的他》，結果出現的第一個是《京城怪物》中，采玉以為父母過世而痛哭的場面，第二個則是《夫婦的世界》中首度與元配交鋒，她表示「最美小三」呂多景一角並不是很善良的角色，加上對手都是大咖演員，讓她實在非常緊張；她在現場再度演繹呂多景的表情，掀起尖叫聲。

韓韶禧還原「最美小三」的表情，但還是依舊卡哇伊。（記者王文麟攝）韓韶禧還原「最美小三」的表情，但還是依舊卡哇伊。（記者王文麟攝）

第三個則是《無法抗拒的他》中，在雨中後悔與宋江交往的橋段，印象深刻的是與宋江淋著大雨，明明冷到發抖，但忍耐不要一開口就被發現。她透露，自己有興趣挑戰「瘋子」的角色，請大家拭目以待。

她形容粉絲是如寶石般珍貴的存在，感謝一路以來的支持，並準備影片要送給粉絲。影片中寫道：「你們存在於我的每一天，等待著相互牽手的那一天，但我知道你們都一直在我身邊，現在該輪到我傾聽你們的聲音。」一席話讓粉絲相當感動。

韓韶禧超萌嘟嘴。（記者王文麟攝）韓韶禧超萌嘟嘴。（記者王文麟攝）

在遊戲環節，台粉以韓文大喊「韶禧啊，來玩吧」，韓韶禧則學會中文版本的，邀請大家一起玩。拚到最後，只剩下一男一女，題目為「韓韶禧最近喜歡的口紅是紅色？」男生還被韓韶禧抓包用手機搜尋照片，不過最後還是女性獲勝，韓韶禧向女粉絲表示：「雖然不是太貴重，但希望妳喜歡」；韓韶禧對男生實在很抱歉，還表示要送出自己腰上的腰帶，主持人則表示要將韓韶禧手上的OX牌給男粉絲，結果這位男粉絲竟然不要！？韓韶禧立刻從主持人手上搶回OX牌，最後轉而送給其他粉絲。

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