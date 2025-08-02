HIGHLIGHT好卑微？尹斗俊出道16年哀求台粉：拜託開手機燈

HIGHLIGHT的組合技從側面看不出來效果，有些可惜。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男團HIGHLIGHT今年邁入出道16年，今天（2日）起一連兩天在北流舉行「RIDE OR DIE」演唱會，吸引上千名粉絲朝聖，他們時隔一年再度來台開專場，且是此次巡演海外第一站，李起光看到台下一片手機燈海，以中文感動的說「很漂亮」，現場十分溫馨。

梁耀燮（前）、尹斗俊搞笑示範「Don’t push」的動作，要粉絲不要推擠。（記者王文麟攝）

尹斗俊、梁耀燮、李起光及孫東雲去年7月在高雄舉行專場，今年4月參加拼盤演唱會，今天開場帶來新歌《Chains》、《Switch on》、《Stay》等歌曲，瞬間嗨翻全場。他們依序用中文自我介紹，梁耀燮貼心提醒粉絲，在站區要注意安全，隊長尹斗俊當場搞笑示範推擠動作，梁耀燮也配合著大喊：「Don't push！Don't push！」希望大家一起享受到最後。

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李起光（左起）、梁耀燮、孫東雲、尹斗俊一字排開。（記者王文麟攝）

儘管來過台灣很多次，他們對美食仍念念不忘，一群人七嘴八舌，大聊芒果冰、火鍋，還透露牛肉麵根本是照三餐吃。孫東雲則邀請粉絲一起去逛台北101，尹斗俊詢問：「你真的能遵守承諾嗎？」孫東雲當場掛保證，讓全場粉絲興奮不已。結果唱到《Good Day to You》時，後方螢幕出現台北101的圖案，成員爆料這是孫東雲的點子，孫東雲突然驕傲的說：「所以我遵守承諾了，我們是一起去了101的關係。」

HIGHLIGHT張開雙手，做出大鵬展翅的動作。（記者王文麟攝）

在演唱《Endless Ending》之前，尹斗俊竟然哀求粉絲打開手機燈海，「拜託就一首歌就好，我很知道大家想要拍影片，但真的一首就好。」當然全場千名歌迷都開啟手機燈海，畫面十分美麗，李起光也用中文大喊「很漂亮」，現場氣氛十分溫馨。

HIGHLIGHT俏皮跳起來。（記者王文麟攝）

台北是海外首站，相較於首爾場歌單中有《Daydream》，台北場則是獻唱《Body》。梁耀燮笑說，「《Daydream》要和女舞者一起跳，但我們只帶了8位男舞者，我想說不能跟男生舞者跳嗎？但起光他有個PART要看著男舞者表演太困難了。」由於該舞蹈與舞者會有貼身互動，如果現在要跟男舞者一起，李起光笑說：「我容易嗎？」

HIGHLIGHT帶來勁歌熱舞。（記者王文麟攝）

活動尾聲，尹斗俊感性表示，這一次巡演結束之後，可能要一年之後才能再次見面，梁耀燮回應：「24小時後就會見面啊，明天還有一場啊！」尹斗俊不愧是大直男，當場表示，「有可能粉絲只看一場而已啊」，讓全場笑翻。

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