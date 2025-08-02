66歲胡瓜忍不住了！十六蹲跳到狂噴汗 霸氣捐出800萬

胡瓜跟歐漢聲挑戰16蹲。（萬星傳播提供）

〔記者陽昕翰／台中報導〕「鑽石舞台之夜」演唱會今晚在台中登場，66歲綜藝天王胡瓜拚勁十足，在青春活力的AKB48 Team TP邀請下，與歐漢聲一起挑戰《星期五晚上》16蹲，挑到滿身汗的他超級賣力。

今晚另一位主持人康康從觀眾席出場，唱著《恁姐仔住市內》以及《舞女》走到台上，緊接著又帶來《快樂鳥日子》。胡瓜笑問康康明明是父親節檔期，為什麼他要唱《快樂鳥日子》？康康妙回：「哪一個父親沒有鳥？我是說…沒有養鳥？」逗笑台下觀眾。

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台語歌王翁立友加碼祭出模仿秀。（萬星傳播提供）

台語天王翁立友也登台，特別祭出模仿秀，分別用葉啟田和姜育恆的唱腔來唱《哥哥爸爸真偉大》送給天下父親，之後還以阿吉仔的獨特哭腔唱《生日快樂》，沒想到康康聽了卻虧他：「怎麼聽起來像最後一次過生日？」

賴慧如（右起）曾心梅以及鍾采穎搭擋演出。（萬星傳播提供）

胡瓜領軍製作的「鑽石舞台之夜演唱會」，已捐出800萬元給財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會、臺中市私立信望愛智能發展中心、財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院、財團法人基督教惠明盲人福利基金會附設臺中市私立惠明視障者教養院，明天下午還有一場演出。

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