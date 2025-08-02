AI歌手出專輯！音樂創作會被AI取代？杜奕瑾：人的感情刻骨銘心

花蓮流行音樂AI實驗基地結合原住民歌手，今發表專輯《東Care》，杜奕瑾（左2）是主要推手。左側螢幕「AI小模」分別是洄佳（男）、花瀾（女）。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣人工智慧實驗室創始人杜奕瑾，1月在花蓮文創產業園區成立的全國第一個流行音樂AI實驗基地，今天端出成果，發表台灣首張人與AI合作「人模共創」流行音樂專輯《東Care》，由花蓮太魯閣、阿美族等素人歌手，與兩名AI歌手一起飆唱共7首歌。他強調，音樂創作人不會被AI取代，因為人類的刻骨銘心，AI無法體驗，強調音樂創作須以人為本。

杜奕瑾為臺灣人工智慧發展基金會董事長，又有「PTT創世神」之稱。他說，《東Care》是全球第一張代表台灣的「人模共創」專輯，之所以在花蓮成立實驗基地，原因是原住民、花東的聲音是很特別、最具有台灣代表性的元素。

請繼續往下閱讀...

對於流行音樂界擔憂，未來創作者是否會被AI取代？杜奕瑾說，有別於使用生成式AI生成的歌曲，實驗基地強調的是以人為本，因為人的感情和刻骨銘心，是AI沒辦法體驗的，AI創作無法取代人這個主體，讓專輯歌曲與一般直接用AI生成的歌曲顯得不同。

他認為，人的能力有限，人工智慧可幫助創作者跨越門檻，可能在歌詞的撰寫、音樂的編寫、或MV製作的部分力有未逮，透過人工智慧就可以輔助達成；為了保障創作人，實驗基地也與創作者簽合約，由歌手或創作人親自訓練AI，而實驗基地擁有播放權，雙方建立分潤機制，以尊重智慧財產權。

專輯由太魯閣族音樂新星歌手基姜（Kincyang Lihang）、陳庭恩（Pasang）及豐濱鄉的阿美族歌手詠綺（Usay Panan Sadipongan）等素人新秀，訓練洄家、花瀾2名「AI小模」，共同推出音樂專輯《東Care》，共有9首歌曲，歌曲已在各大音樂串流平台上架供聽眾聆聽。

參與專輯的太魯閣族歌手基姜，原本是花蓮的PUB駐唱歌手，他說，AI給他最大的幫助就是提供靈感，他腦中有很多故事，也比較會寫歌詞，搭配AI完成的伴奏後，他再加入太魯閣族的口簧琴、獵首笛等樂器，AI給他最大的幫助是理清頭緒，他認為「人是創作的靈魂」，人工智慧是輔助。

花蓮流行音樂AI實驗基地自今年1月成立以來，開放民眾到基地使用錄音室、練團室，與AI共同創作，已有2萬人參加相關課程及體驗，體驗民眾可透過人工智慧輔助完成歌曲及MV，已經發布超過2千首歌曲。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法