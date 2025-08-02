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娛樂 最新消息

陳志強參加婚宴撒5位數紅包 曝曾智希暫停接戲備孕中

陳志強今（2日）帶著老婆曾智希出席林逸欣婚宴。（記者陳奕全攝）陳志強今（2日）帶著老婆曾智希出席林逸欣婚宴。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳志強今（2日）帶著老婆曾智希出席林逸欣婚宴，透露包了5位數的大紅包。談及與新娘林逸欣的交情，他表示兩人因2011年合作第一部戲《艋舺燿輝》而結緣，演員們因戲結下深厚友誼，「李運慶、楊銘威、張勛傑、黃鐙輝，我們一票人常常私下約出去吃飯，那時候大家都還年輕，一直以來都有保持聯絡。」

陳志強今（2日）帶著老婆曾智希出席林逸欣婚宴。（記者陳奕全攝）陳志強今（2日）帶著老婆曾智希出席林逸欣婚宴。（記者陳奕全攝）

曾智希自2022年與陳志強登記結婚後，積極備孕並嘗試人工受孕。被問到拚娃進度，陳志強表示：「正在等待機會植入。」他提到今年常帶老婆四處走走，希望讓她身心靈放鬆，並透露若無意外，曾智希近期將不接新戲，專心準備懷孕事宜。

林逸欣與科技業老公Tony今（2日）補辦婚宴。（記者陳奕全攝）林逸欣與科技業老公Tony今（2日）補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

林逸欣與Tony的緣分始於李運慶，當時收工臨時決定去李運慶家聚餐，沒想到李運慶的國小、國中同學Tony也在現場，這一頓飯竟成為她人生故事的開端。Tony大方承認對林逸欣「一見鍾情」：「第一次見到她，對她印象超好，她一直笑笑的，沒有距離感，也沒看過她發什麼脾氣，耐心很好。」他主動向林逸欣加微信，感情迅速升溫。

婚禮雖因疫情延宕2次，林逸欣坦言，「我們兩個月前才臨時決定要補辦，爸媽還是7月5日才知道」，算是很隨性地完成這場婚禮。至於是否因此多花費？她笑說：「我都要覺得我們像詐騙集團，已經不好意思了，有人重複包了2次，家人也有給2次，但我們有退回去，不要再包了，謝謝大家的參與，我自己都不好意思。」Tony則笑說：「我是不介意啦！重複包的是我以前的同事，他這次不行來，上一次轉帳給很多。」

林逸欣與科技業老公Tony今（2日）補辦婚宴。（記者陳奕全攝）林逸欣與科技業老公Tony今（2日）補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

被問到有無「造人計畫」？林逸欣直接回應：「沒有，也沒凍卵行動。我沒有不喜歡小孩，但更喜歡動物，像養貓狗對我來說就很療癒。」Tony則笑說：「聽她的就好。」

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