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娛樂 最新消息

（圖多）地表最辣～啦啦隊女神劈腿掉出屁股蛋 一字馬還勾腿凍末條

Luxy Girls一字排開辣爆了。（萬星傳播提供）Luxy Girls一字排開辣爆了。（萬星傳播提供）

〔記者陽昕翰／台中報導〕由胡瓜、康康、歐弟主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今晚在台中中興大學惠蓀堂熱登場，「演藝傳承」是胡瓜推動「鑽石舞台之夜」公益列車非常重視的概念，這次也邀來許多新生代藝人合作，其中火辣的Luxy Girls更是辣翻全場。

啦啦隊女神夏芝人氣很好。（萬星傳播提供）啦啦隊女神夏芝人氣很好。（萬星傳播提供）

夏芝輸人不輸陣。（萬星傳播提供）夏芝輸人不輸陣。（萬星傳播提供）

舒子晨劈腿加碼一字馬辣翻。（萬星傳播提供）舒子晨劈腿加碼一字馬辣翻。（萬星傳播提供）

賴慧如今晚與Luxy Girls搭擋合作，她穿著深V禮服現身，露出渾圓雙峰大跳《卡門》扇子舞，緊接著唱到《叉燒包》時，與台上12位啦啦隊女神一字排開，直接在台上換裝脫掉紗裙，台下男性觀眾全看得目不轉睛，快要凍末條。

舒子晨辣翻全場一字馬成焦點。（萬星傳播提供）舒子晨辣翻全場一字馬成焦點。（萬星傳播提供）

台語歌手賴慧如性感登台。（萬星傳播提供）台語歌手賴慧如性感登台。（萬星傳播提供）

賴慧如與Luxy Girls一起演出。（萬星傳播提供）賴慧如與Luxy Girls一起演出。（萬星傳播提供）

Luxy Girls火辣尬舞，有「小謝金燕」之稱的舒子晨看來耀眼，不斷放送長腿裸背跟性感M字腿，屁股蛋就快掉出來，啦啦隊女神與賴慧如分庭抗禮，讓台下觀眾眼睛大吃冰淇淋。

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