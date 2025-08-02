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兒子學習「1事」3天就嚇嚇叫 麻衣驚呆：年輕吸收力真強

麻衣透過社群平台分享與兒子生活的點滴。（翻攝自IG）麻衣透過社群平台分享與兒子生活的點滴。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕佐藤麻衣在2023年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁離婚後，近來重返台灣演藝圈，並獨自扛起撫養兒子的責任。近期開始放暑假，她決定帶孩子回台灣生活，也剛好讓他學習中文，沒想到兒子學習語言的能力超乎她的想像。

近來回台灣工作的麻衣，將每一天都排滿了工作，有空時就在社群分享近況。昨（1日）她提到，因為兒子放暑假，所以決定帶他一起回來台灣，也安排孩子上中文課。回想起自己第一次來台時，只會說「你好」，上完課老師帶他們去咖啡廳點餐，光是一句「焦糖瑪奇朵 冰的 小杯 外帶」，就讓她覺得超級困難。沒想到，兒子與她當初不同，學習如何用中文到餐廳點餐外帶，「珍珠奶茶 小杯 5分糖 少冰，蘿蔔糕，茉莉花茶 小杯 無糖 去冰」，才學了兩天就會了，第三天甚至已經可以用中文跟她對話了，讓她感動直呼，「年輕吸收力真強！」

另外，她也透露日本小學間開始流行Labubu，兒子也跟她吵著說想買，起初她還搞不清楚 Labubu是他的朋友還是什麼...後來才搞懂是玩偶。看來不只對年輕人的學習速度感到驚人，似乎也快跟不上孩子間流行的事物了。

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