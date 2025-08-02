「光晞不能捐」全場叫翻！丁噹無奈揭：為什麼女主角不是我

丁噹今天在信義區舉辦簽票會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕丁噹今天在信義區舉辦簽票會，本來現場下著大雨，沒想到她才登台就放晴，有「OST女王」稱號的她，獻唱多首戲劇經典，其中演唱到偶像劇《下一站幸福》的夯曲《我愛他》時，台上出現「光晞不能捐」的畫面，粉絲尖叫不斷，她受訪說：「很經典呀，為什麼女主角不是我！」

丁噹今天在信義區舉辦簽票會。（記者胡舜翔攝）

丁噹開心表示：「我一來就出太陽，有晴女的體質，感覺可以做個晴天娃娃的周邊。」她在台上唱到香汗淋漓，還有粉絲伸手幫她擦汗。丁噹即將四度站上小巨蛋，「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會11月15、16日登場，首場門票已經完售。

請繼續往下閱讀...

丁噹今天在信義區舉辦簽票會。（記者胡舜翔攝）

至於小巨蛋演唱會是否會有嘉賓？丁噹賣關子說：「只能說非常精彩，但真的不能透露，覺得大家會玩得很開心。」而她首次挑戰連唱兩天，打算安排不同驚喜，「第二天會做OST組曲，我覺得會帶給大家很好的氣氛。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法