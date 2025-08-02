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董至成神還原紅姐爆紅 一句「你太臭了」全網笑瘋：根本一樣

董至成神還原紅姐，以一句「你太臭了」爆紅。（翻攝自臉書）董至成神還原紅姐，以一句「你太臭了」爆紅。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國偽娘網紅「紅姐」近期因偷拍與上千名男子發生關係的影片賺錢牟利鬧上媒體版面，醜聞延燒整個網路，意外讓台灣資深藝人董至成搭上話題列車！他近日釋出模仿紅姐的影片，不只髮型、服裝、神情完美還原，還重現經典台詞「你太臭了！」瞬間爆紅吸引超過2萬人按讚，網友笑翻直呼「根本一樣！」

紅姐以誇張妝容和「偽娘」形象在中國爆紅，卻因與多名男子發生性行為、拍片牟利而遭警方逮捕，目前仍在等待審判中。紅姐的誇張語氣與動作也引起台灣網友討論，不少人發現她造型竟與董至成早年綜藝角色「董月花」極為相似，網上還出現兩人「對比圖」笑稱「怎麼有點像？」

董至成這次親自出手模仿，不但以「臭豆腐太臭」還原「你太臭了」的橋段，連神情語調都幾可亂真，影片曝光後引爆全網熱議，留言狂刷「根本一樣！」、「紅姐這下贏不了」、「完全分不清誰是誰！」、「太像了吧嚇死我！」，不少粉絲敲碗期待董至成推出續集，甚至建議他考慮出演「紅姐傳」，讓這場網路文化翻玩更加經典。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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