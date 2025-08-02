分手10年同台當伴郎伴娘！李運慶、李佳豫同框 孕妻洪詩在場6字回應

林逸欣與科技業老公Tony今（2日）補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李運慶、李佳豫曾交往5年，2015年宣布分手，兩人今（2日）同台擔任林逸欣婚宴的伴郎與伴娘。李運慶的老婆洪詩與女兒「哺哺」全程陪同，對於老公和前女友一同擔任伴郎伴娘，她大方笑說：「完全不會介意！」

林逸欣，與科技業老公Tony今（2日）補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

洪詩懷孕8個月，她透露預產期落在9月底至10月初，坦言這胎比第一胎辛苦不少：「懷哺哺的時候，要休息就休息，現在懷孕還要照顧哺哺，就會變得很疲憊，快卸貨了，我滿期待的。」

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李運慶表示，自己與新郎Tony是國小、國中同學，從小就是好兄弟，「我們國中同班的時候，他就說『我以後結婚，你要當我伴郎』，我們認識太久了。」被問是否早就看好Tony與林逸欣會走在一起？他笑說：「沒有啦，大家彼此認識很久了，就約出來一起吃飯聊天，那時候年紀都還小，出去玩都很開心。」

林逸欣，與科技業老公Tony今（2日）補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

至於自己與李佳豫是否算是「媒人」？李運慶笑說：「可以這樣說啦！」談到伴郎伴娘的進場組合，他表示沒有和李佳豫同組，還比著身旁的洪詩說：「走在一起的在這邊。」展現滿滿的求生欲。

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