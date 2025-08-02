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美女主播探秘土耳其古城 李文儀反被當地人邀相親

李文儀飛往土耳其帶領觀眾探秘古絲路驛站。（三立提供）李文儀飛往土耳其帶領觀眾探秘古絲路驛站。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李文儀主持三立新聞台《消失的國界》三年多，今（2）日播出第800集，這次為了製作第800集的特別企劃，李文儀親自飛往土耳其，帶領觀眾探秘古絲路驛站，造訪土耳其千年古城「孔亞」，李文儀感性表示，「節目捕捉過很多時代真實的樣貌，也感受到世界已經有很大的變化，第800集的內容，我們選擇站在文明的十字路口，感受世界無法回放的流動，也回望節目的初衷。」

李文儀這次因為800集再次出國採訪，工作求好心切的她說，每次出國工作一回國就很懊惱，因為覺得拍得不夠、行程太趕，這次到土耳其孔亞，那裡是旋轉舞的起源地，為了拍攝梅夫拉那博物館，進入清真寺，必須在35度的炙熱氣溫中包上頭巾，明明汗如雨下，但李文儀為了畫面必須保持鎮定。

李文儀飛往土耳其帶領觀眾探秘古絲路驛站。（三立提供）李文儀飛往土耳其帶領觀眾探秘古絲路驛站。（三立提供）

而李文儀萬萬沒想到，她認真工作的形象，深深吸引了當地人的注意，採訪工作進行到一半，當地的翻譯突然告訴她，「旁邊的土耳其媽媽問我，目前是不是單身？因為想要介紹他兒子給我，說看我才20多歲很相配」，李文儀說第一時間有點被嚇到了，趕快道謝並婉拒，沒料到對方不放棄，又問了一次，於是決定儘速訪完離場，但仍然禮貌的和婦人拍合照，「被認為只有20多歲，心裡是有點小竊喜，出差前保養霧眉學化妝，看來還是有用的。」

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