林逸欣婚宴延宕3年 親友重複包禮金...她笑虧：像詐騙集團

林逸欣與科技業老公Tony今（2日）補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「音樂精靈」林逸欣今（2日）補辦婚宴，與科技業老公Tony在台北寒舍艾美酒店席開27桌、花費近200萬完成這場延宕3年的喜宴。伴郎伴娘名單，驚見曾交往5年、分手10年的李運慶、李佳豫。兩人2015年宣布分手後，依舊保持良好互動，這回不避嫌同框站上婚宴舞台，為好友林逸欣見證幸福，格外吸睛。

林逸欣受訪時笑說，李佳豫一口答應當伴娘，李運慶則是拍她第一部戲《艋舺燿輝》認識的好友。雖然伴郎伴娘團中有幾位已婚者，她也直言：「因為3年前找的伴娘都已經結婚了！但這些朋友真的太重要了，我很希望他們參與我的婚禮。」

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林逸欣與科技業老公Tony今（2日）補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

林逸欣與Tony的緣分始於李運慶，當時收工臨時決定去李運慶家聚餐，沒想到李運慶的國小、國中同學Tony也在現場，這一頓飯竟成為她人生故事的開端。Tony大方承認對林逸欣「一見鍾情」：「第一次見到她，對她印象超好，她一直笑笑的，沒有距離感，也沒看過她發什麼脾氣，耐心很好。」他主動向林逸欣加微信，感情迅速升溫。

婚禮雖因疫情延宕2次，林逸欣坦言，「我們兩個月前才臨時決定要補辦，爸媽還是7月5日才知道」，算是很隨性地完成這場婚禮。至於是否因此多花費？她笑說：「我都要覺得我們像詐騙集團，已經不好意思了，有人重複包了2次，家人也有給2次，但我們有退回去，不要再包了，謝謝大家的參與，我自己都不好意思。」Tony則笑說：「我是不介意啦！重複包的是我以前的同事，他這次不行來，上一次轉帳給很多。」

林逸欣與科技業老公Tony今（2日）補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

被問到有無「造人計畫」，林逸欣直接回應：「沒有，也沒凍卵行動。我沒有不喜歡小孩，但更喜歡動物，像養貓狗對我來說就很療癒。」Tony則笑說：「聽她的就好。」雖然沒有蜜月行程，但Tony也透露自己準備出國參加單身派對，林逸欣感性說：「爸媽從台南上來參加，我不知道自己會不會哭，但我怕他們會哭，因為我們感情太好了。」

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