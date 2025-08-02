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日本愛子公主戀愛了？185公分青梅竹馬家世曝光 罕見現身皇室活動

雅子皇后（左起）、德仁天皇、愛子公主在那須皇室附近散步，並開放媒體拍攝。（達志影像）雅子皇后（左起）、德仁天皇、愛子公主在那須皇室附近散步，並開放媒體拍攝。（達志影像）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本愛子公主亭亭玉立，23歲的她近期更加頻繁出席皇室活動，婚事當然也備受各界關注。日本媒體最近就報導，愛子公主的青梅竹馬H男暌違6年受邀參加皇室活動，兩人關係令人好奇。

根據《女性自身》報導，日本天皇一家今年夏天再度前往栃木縣的那須御用別館靜養，於7月18日至23日度過悠閒的時光，只不過今年卻少了愛子公主的愛犬「由莉」。由莉可說是陪伴著愛子公主長大，15年前在愛子公主對上學感到不安及惶恐時，是由莉帶給愛子公主陪伴及安慰，失去了由莉這樣的心靈伴侶，卻也只能壓抑著悲傷，履行皇室職責。

今年雖然少了由莉，不過這次陪伴皇室同遊那須動物王國的人也不少，除了有幾位跟愛子公主年紀相仿的女性之外，一位高達185公分的年輕男子H格外受到關注，他與愛子公主四目相交，更是相談甚歡。報導指出，過去皇室在那須靜養時，就曾經邀請愛子公主的同學及家長同遊，這名H男就是其中一個。

這是H男一行人暌違6年再度受邀，據悉是天皇夫婦為了不讓愛子公主感到孤單，才特別邀請。報導形容H男大多站在隊伍最後方，以溫暖的目光守護愛子公主。在天皇先行離開後，愛子公主、雅子皇后還與H男留下來聊了3個小時。

這位H男到底是誰？王室記者指出，就像一直陪伴在愛子公主身邊的由莉一樣，H男也是她情感上的支柱。2010年8月，愛子公主對上學感到焦慮，當時她到那須靜養期間去爬山，走在崎嶇山路時，H男也會扶著她，從登山口到停車場的路上，愛子公主都一直牽著H男的手，H男還跟天皇一家一起搭車，相當罕見。

報導指出，H男小時候戴著眼鏡、長得像大雄，長大後變成了肌肉男，大學畢業之後，H男在大型銀行的子公司上班，而他的父親是日本最大造船公司的高層，還擔任多個公司的社長。據悉，H男的工作地點在皇室附近，日媒封他為「初戀騎士」，在愛子公主有狀況時，治療她的創傷給予鼓勵。

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