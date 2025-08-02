F級南半球女王遭酸「外擴下垂」 脫衣嗆：答應我專心看奶

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅兼直播主「DenKa」周荀擁有火辣身材及甜美臉蛋，配上傲人32F級巨乳，讓她擄獲不少粉絲，過去還因「掀衣照」被封為「南半球女王」。然而，DenKa近期遭酸民指出她沒穿內衣就沒有溝，是因為「外擴下垂」，讓她不忍發文開嗆。

「DenKa」周荀時常在社群分享福利照給粉絲。（翻攝自臉書）

DenKa今（2）日在臉書發文，可見她身穿一套藍比基尼，露出傲人F級巨乳，南半球及北半球都一覽無疑，火辣指數報表。DenKa在文中寫下：「答應我，以後有人露奶給你看，不要再說什麼「台灣人都歡樂杯，每個都墊超厚」、「奶又變小了」，或是「沒穿內衣就沒溝是因為外擴下垂」、「穿這樣乾脆不要穿」這種小... 可愛話了好ㄇ」。



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「DenKa」周荀不忍酸民指「外擴下垂」發文開嗆。（翻攝自臉書）

DenKa更直言：「我們就專心看奶然後謝謝奶可以ㄇ，怎麼話這麼多」，最後呼籲所有粉絲，「答應我好嗎？」，很快就獲得大批粉絲的支持留言：「好的，謝謝殿下」、「一堆愛看又愛酸，都不知道要心懷感激」、「謝謝奶奶」、「我都是滿懷感激看，謝謝招待」、「且看且珍惜，少說話」。

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